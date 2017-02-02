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Коммунальщики опровергли сообщения о замурованных кошках в подвалах домов на юго-востоке Москвы
19 февраля 2017 г. | Время публикации 10:30
Рубрики: Животные  
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Moscow-Live.ru
Префектура Юго-Восточного административного округа опровергла информацию о кошках, замурованных в подвалах нескольких жилых домов на Волжском бульваре. Как сообщает "Интерфакс", управляющая компания провела обследование одного из домов и установила, что продух дома открыт, а животных в подвале нет.

Собеседник агентства подчеркнул, что ни в управу района, ни в префектуру округа не поступало ни единого обращения по этому поводу от жителей дома или зоозащитных организаций. В пресс-службе префектуры также добавили, что при обнаружении бездомного животного нужно направлять заявку на отлов в управляющую компанию дома. Обнаруженные животные в таком случае будут направляться в муниципальные приюты.

Ранее руководитель зоозащитной организации "Зооправо" Анастастия Федюнина заявила, что коммунальщики закрыли решетками подвалы домов на юго-востоке Москвы, из-за чего замурованы оказались порядка 40-50 кошек. По ее словам, из подвалов доносится мяуканье, а местные жители и активисты кормят животных при помощи пинцетов. Она также подчеркнула, что все попытки связаться с управляющей компанией или местными чиновниками успехов не имели, а потому зоозащитники намерены обратиться в мэрию и правоохранительные органы.
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