В Зеленограде задержали приезжего, который обстрелял из ружья столичное кафе Рубрики: Криминал

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Очевидцы рассказали прибывшим на место представителям ведомства, что стрельба велась из окна автомобиля. Как выяснилось позднее, за рулем машины находился неоднократно судимый 37-летний приезжий из Ярославской области. В момент задержания в Зеленограде преступник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции. В воскресенье утром мужчина обстрелял из охотничьего ружья автомобили, припаркованные возле одного из столичных кафе. В результате инцидента посетительница заведения, ожидавшая на улице такси, получила ранение дробью в плечо, сообщается на сайте Росгвардии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Очевидцы рассказали прибывшим на место представителям ведомства, что стрельба велась из окна автомобиля. Как выяснилось позднее, за рулем машины находился неоднократно судимый 37-летний приезжий из Ярославской области. В момент задержания в Зеленограде преступник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции.



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