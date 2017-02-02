]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
февраля
pda
Поиск
Архив

В Зеленограде задержали приезжего, который обстрелял из ружья столичное кафе
19 февраля 2017 г. | Время публикации 14:15 | Последние изменения 16:30
Рубрики: Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
В воскресенье утром мужчина обстрелял из охотничьего ружья автомобили, припаркованные возле одного из столичных кафе. В результате инцидента посетительница заведения, ожидавшая на улице такси, получила ранение дробью в плечо, сообщается на сайте Росгвардии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Очевидцы рассказали прибывшим на место представителям ведомства, что стрельба велась из окна автомобиля. Как выяснилось позднее, за рулем машины находился неоднократно судимый 37-летний приезжий из Ярославской области. В момент задержания в Зеленограде преступник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.02.2017   18:26
2
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 19 февраля 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>