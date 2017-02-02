Росгвардия со стрельбой задержала участника массовой драки на западе Москвы Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Сотрудники Росгвардии задержали участника массовой драки, произошедшей в воскресенье утром на Инициативной улице на западе Москвы, сообщает ТАСС. Злоумышленником оказался 36-летний житель столицы, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отметили в управлении вневедомственной охраны Росгвардии.



Информация о массовой драке поступила в полицию около 5 часов утра. "Прибыв на место вызова, сотрудники Росгвардии установили личности зачинщиков потасовки. В ходе разбирательства один из подозреваемых оттолкнул сотрудника Росгвардии, сел в свой автомобиль и попытался скрыться, чуть не наехав на правоохранителя", - рассказала пресс-служба управления.



При задержании сотрудник Росгвардии выстрелил несколько раз в воздух, а затем открыл огонь по колесам машины. В ходе преследования подозреваемого настигли в парковой зоне. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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