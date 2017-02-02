МЧС предупредило москвичей о надвигающейся непогоде Рубрики: Погода

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По данным ведомства, горожанам следует быть предельно осторожными в период с 14:00 воскресенья, 19 февраля, до 10:00 понедельника. Из-за непогоды возможно увеличение количества ДТП, ухудшение видимости на дорогах и проблемы с движением транспорта. В ближайшие часы погода в московском регионе резко ухудшится: ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах образуется гололедица, а порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное управление МЧС.По данным ведомства, горожанам следует быть предельно осторожными в период с 14:00 воскресенья, 19 февраля, до 10:00 понедельника. Из-за непогоды возможно увеличение количества ДТП, ухудшение видимости на дорогах и проблемы с движением транспорта.



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