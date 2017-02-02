]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
февраля
pda
Поиск
Архив

МЧС предупредило москвичей о надвигающейся непогоде
19 февраля 2017 г. | Время публикации 13:30
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В ближайшие часы погода в московском регионе резко ухудшится: ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах образуется гололедица, а порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное управление МЧС.

По данным ведомства, горожанам следует быть предельно осторожными в период с 14:00 воскресенья, 19 февраля, до 10:00 понедельника. Из-за непогоды возможно увеличение количества ДТП, ухудшение видимости на дорогах и проблемы с движением транспорта.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.02.2017   18:26
2
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 19 февраля 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>