]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
февраля
pda
Поиск
Архив

Водитель Porsche насмерть сбил пешехода на юго-востоке столицы
19 февраля 2017 г. | Время публикации 11:53
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Агентство городских новостей "Москва"
В воскресенье рано утром автомобиль Porsche насмерть сбил пешехода возле дома номер 34 по Мосфильмовской улице на юго-востоке Москвы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

По словам собеседника агентства, автомобиль двигался по Мосфильмовской в сторону улицы Улофа Пальме. После столкновения с пешеходом водитель Porsche потерял управление и налетел на припаркованные рядом машины. Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняют автоинспекторы.

Отметим, что агентство "Москва" еще до появления официальных сообщений утверждало, что единственным погибшим в ДТП на Мосфильмовской был либо водитель, либо пассажир Porsche. При этом пешехода источник агентства в правоохранительных органах не упомянул вовсе.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.02.2017   18:26
2
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 19 февраля 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>