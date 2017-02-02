Водитель Porsche насмерть сбил пешехода на юго-востоке столицы

В воскресенье рано утром автомобиль Porsche насмерть сбил пешехода возле дома номер 34 по Мосфильмовской улице на юго-востоке Москвы, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. Пешеход от полученных травм скончался на месте.
По словам собеседника агентства, автомобиль двигался по Мосфильмовской в сторону улицы Улофа Пальме. После столкновения с пешеходом водитель Porsche потерял управление и налетел на припаркованные рядом машины. Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняют автоинспекторы.
Отметим, что агентство "Москва"
еще до появления официальных сообщений утверждало, что единственным погибшим в ДТП на Мосфильмовской был либо водитель, либо пассажир Porsche. При этом пешехода источник агентства в правоохранительных органах не упомянул вовсе.