Водитель Porsche насмерть сбил пешехода на юго-востоке столицы Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей "Москва"



По словам собеседника агентства, автомобиль двигался по Мосфильмовской в сторону улицы Улофа Пальме. После столкновения с пешеходом водитель Porsche потерял управление и налетел на припаркованные рядом машины. Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняют автоинспекторы.



Отметим, что агентство В воскресенье рано утром автомобиль Porsche насмерть сбил пешехода возле дома номер 34 по Мосфильмовской улице на юго-востоке Москвы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. Пешеход от полученных травм скончался на месте.По словам собеседника агентства, автомобиль двигался по Мосфильмовской в сторону улицы Улофа Пальме. После столкновения с пешеходом водитель Porsche потерял управление и налетел на припаркованные рядом машины. Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняют автоинспекторы.Отметим, что агентство "Москва" еще до появления официальных сообщений утверждало, что единственным погибшим в ДТП на Мосфильмовской был либо водитель, либо пассажир Porsche. При этом пешехода источник агентства в правоохранительных органах не упомянул вовсе.



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