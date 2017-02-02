Прокурорская проверка вынудила метрополитен прекратить "ремонт" проволокой

12 февраля 2017 г. В московском метро из-за нехватки запчастей вагоны "ремонтируют" проволокой

По словам представителя профсоюза работников подземки, проблема носит массовый характер, однако в метро о ней принято не говорить. Впрочем, СМИ сообщают, что в прокуратуру метрополитена уже поступило соответствующее заявление.