Прокурорская проверка вынудила метрополитен прекратить "ремонт" проволокой

Столичный метрополитен постепенно начал отказываться от использования проволоки для ремонта составов. Об этом радиостанции "Говорит Москва"
рассказал заместитель председателя профсоюза работников подземки Василий Шеляков.
"Началась проверка в депо "Сокол", проволоку начали убирать. Но, опять же, эти крышки, на которых сорвана резьба, пока держатся, но смазка при движении состава выходит наружу. Нужно все заменять, у каждой детали есть свой срок службы", - подчеркнул Шеляков, уточнив, что прокурорская проверка будет продолжаться три недели.
Как стало известно ранее, в депо "Сокол", которое отвечает за составы, курсирующие на Замоскворецкой линии метро, были обнаружены обмотанные проволокой вагоны. Шеляков на минувшей неделе объяснил, что таким способом метрополитен компенсирует нехватку запчастей
: "Так как сорвана резьба, чтобы закрепить крышку для заливки и мазки, ее затягивают проволокой вокруг всего редуктора".
В метро назвали подобные сообщения провокацией, а использование проволоки - "технологическим процессом"
, который выдают за нарушение технологии ремонта электропоездов. В подземке подчеркнули, что проволока применяется не для крепежа деталей, а для "предотвращения их выкручивания и раскручивания во время эксплуатации от тряски и вибрации".