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Прокурорская проверка вынудила метрополитен прекратить "ремонт" проволокой
19 февраля 2017 г. | Время публикации 13:16
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Столичный метрополитен постепенно начал отказываться от использования проволоки для ремонта составов. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал заместитель председателя профсоюза работников подземки Василий Шеляков.

"Началась проверка в депо "Сокол", проволоку начали убирать. Но, опять же, эти крышки, на которых сорвана резьба, пока держатся, но смазка при движении состава выходит наружу. Нужно все заменять, у каждой детали есть свой срок службы", - подчеркнул Шеляков, уточнив, что прокурорская проверка будет продолжаться три недели.

Как стало известно ранее, в депо "Сокол", которое отвечает за составы, курсирующие на Замоскворецкой линии метро, были обнаружены обмотанные проволокой вагоны. Шеляков на минувшей неделе объяснил, что таким способом метрополитен компенсирует нехватку запчастей: "Так как сорвана резьба, чтобы закрепить крышку для заливки и мазки, ее затягивают проволокой вокруг всего редуктора".

В метро назвали подобные сообщения провокацией, а использование проволоки - "технологическим процессом", который выдают за нарушение технологии ремонта электропоездов. В подземке подчеркнули, что проволока применяется не для крепежа деталей, а для "предотвращения их выкручивания и раскручивания во время эксплуатации от тряски и вибрации".
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