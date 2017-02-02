Синоптики призвали не радоваться ранней весне: морозы в Москве еще будут Рубрики: Погода

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По его словам, незначительное и кратковременное похолодание в столице ожидается только в районе 23 февраля, когда столбики термометров опустятся до минус 10. Однако уже на следующий день снова наступит потепление.



На вопрос о том, когда в город придет весна, Вильфанд ответить затруднился: эти данные синоптики смогут озвучить только к 28 февраля. При этом специалист подчеркнул, что погода на следующей неделе - вовсе не признак ранней весны. "Запаситесь терпением: и солнышко, и морозы, и слякоть еще будут", - заключил директор Гидрометцентра. Теплая погода ожидается в Москве и всем Центральном федеральном округе на следующей неделе: ночью будет около нуля, а днем столбики термометров будут подниматься до отметки в плюс 3 градуса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.По его словам, незначительное и кратковременное похолодание в столице ожидается только в районе 23 февраля, когда столбики термометров опустятся до минус 10. Однако уже на следующий день снова наступит потепление.На вопрос о том, когда в город придет весна, Вильфанд ответить затруднился: эти данные синоптики смогут озвучить только к 28 февраля. При этом специалист подчеркнул, что погода на следующей неделе - вовсе не признак ранней весны. "Запаситесь терпением: и солнышко, и морозы, и слякоть еще будут", - заключил директор Гидрометцентра.



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