Мэрия заплатила за "фужеры" на Тверской в пять раз больше, чем они стоили

Закупочная цена новогодних "фужеров"
на Тверской улице оказалась завышена в пять раз по сравнению с реальной стоимостью, выяснила "Медуза"
. За 64 "бокала" город заплатил 143,4 миллиона рублей. Большая часть этих денег досталась компании "Форум", в штате которой работают три человека. Причем иллюминация появилась еще до подведения итогов конкурса.
По подсчетам издания, общие затраты на один "бокал" составили примерно 475 тысяч рублей. Однако по результатам тендеров каждый обошелся столичному бюджету в 2,2 миллиона рублей. Почти в три раза оказалась завышена и начальная цена деревьев светового "сказочного леса" на Кузнецком Мосту. По прайс-листу одно изделие стоит 676,4 тысячи рублей, а при проведении тендеров каждое из 112 деревьев стоило более 1,8 миллиона. Победителем стала та же компания "Форум".
После публикации депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить закупку гирлянд для Тверской на коррупцию. Ранее "Медуза" выяснила, что в целом на новогоднее оформление Москвы ушло 7 миллиардов рублей
из бюджета. Крупнейшим подрядчиком стали структуры холдинга "Ташир" миллиардера Самвела Карапетяна. Многие компании, выигравшие тендеры, так или иначе связаны со столичным правительством.