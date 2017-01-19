Власти: ребенку, похищенному в Дедовске, накануне инцидента подобрали семью

13 января 2017 г. Похитительница ребенка в Дедовске имитировала свою беременность

Как выяснилось, похитительница выкрала ребенка, чтобы выдать его за своего: незадолго до похищения у нее случился выкидыш, который она скрыла от мужа. В Госдуме предложили прекратить преследование женщины.