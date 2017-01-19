Власти: ребенку, похищенному в Дедовске, накануне инцидента подобрали семью

Ребенку, украденному в подмосковном Дедовске в 2014 году, на момент похищения уже подобрали приемную семью, сообщила на заседании рабочей группы замминистра образования Московской области Людмила Овечкина. Ее цитирует РИА "Новости"
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"У этого ребенка юридический статус – письменное согласие биологической матери на его усыновление. В тот период времени органы опеки подобрали семью ребенку, и уже была семья, которая навещала ребенка", - сказала Овечкина, отметив, что оформить процедуру усыновления семья не успела. По ее словам, приемный отец, который воспитывал этого ребенка на протяжении двух лет, также выступает теперь в качестве кандидата на усыновление. Подозреваемая в похищении женщина была отпущена из СИЗО под подписку о невыезде, ей запрещено видеться с мальчиком.
Как выяснилось, похитительница выкрала ребенка, чтобы выдать его за своего
: незадолго до похищения у нее случился выкидыш, который она скрыла от мужа. На ситуацию обратили внимание в ЛДПР, призвав остановить уголовное преследование женщины и оставить ребенка в семье.