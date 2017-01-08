В Химках неизвестный выкрал три катушки кабеля правительственной связи Рубрики: Криминал

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По предварительным данным, инцидент произошел на улице Кольцевая. Злоумышленник смог достать кабель из шахты телефонных коммуникаций, после чего скрылся с похищенным. Причиненный им ущерб ведомству оценивается в 121,5 тысячи рублей. Полиция уже осмотрела место происшествия, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В подмосковных Химках неизвестный похитил три катушки кабеля правительственной связи, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, с информацией о произошедшем в полицию обратилась жительница Московской области, работающая инженером связи в Федеральной службе охраны России (ФСО).По предварительным данным, инцидент произошел на улице Кольцевая. Злоумышленник смог достать кабель из шахты телефонных коммуникаций, после чего скрылся с похищенным. Причиненный им ущерб ведомству оценивается в 121,5 тысячи рублей. Полиция уже осмотрела место происшествия, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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