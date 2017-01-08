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В Химках неизвестный выкрал три катушки кабеля правительственной связи
19 января 2017 г. | Время публикации 12:50
Рубрики: Криминал  
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В подмосковных Химках неизвестный похитил три катушки кабеля правительственной связи, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, с информацией о произошедшем в полицию обратилась жительница Московской области, работающая инженером связи в Федеральной службе охраны России (ФСО).

По предварительным данным, инцидент произошел на улице Кольцевая. Злоумышленник смог достать кабель из шахты телефонных коммуникаций, после чего скрылся с похищенным. Причиненный им ущерб ведомству оценивается в 121,5 тысячи рублей. Полиция уже осмотрела место происшествия, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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