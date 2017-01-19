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Аферисты, выманившие у жертв МММ еще 10 миллионов рублей, получили сроки
19 января 2017 г. | Время публикации 19:09
Рубрики: Криминал  
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Останкинский районный суд города Москвы
Останкинский районный суд вынес приговор банде из 13 мошенников, которые похитили более 10 миллионов рублей у жертв финансовой пирамиды МММ под предлогом возврата денег. В группировке состояли жители разных регионов России и граждане Украины от 25 до 57 лет. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Подсудимые звонили обманутым вкладчикам МММ и обещали вернуть им деньги, представляясь сотрудниками специализированной организации. Операторы колл-центра под разными предлогами выманивали у собеседников деньги – якобы на оплату налогов и процентов за денежный перевод из-за границы, на аренду банковской ячейки, страховку и инкассацию.

Деньги мошенники требовали перечислять на указанные ими банковские счета. Всего за месяц от их действий пострадали 30 человек, а общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей. В зависимости от роли и степени участия в афере подсудимые получили от трех до 7,5 лет лишения свободы в колониях общего режима по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размере. Приговор еще не вступил в силу.

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