Новый российский электробус протестируют в столице без пассажиров

13 июля 2016 г. Первый в столице дуобус начал перевозить пассажиров

Троллейбус с дизель-генератором вышел на маршрут Т25 – от проспекта Буденного до Лубянской площади. До Садового кольца он едет как обычный троллейбус, а по Покровке и Маросейке – при помощи двигателя.