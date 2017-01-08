Новый российский электробус протестируют в столице без пассажиров

В Москве начали тестировать новый электробус российского производства ЛиАЗ-6274. Пока он курсирует по Филёвскому автобусно-троллейбусному парку, но скоро выйдет на улицы города без пассажиров. Как сообщается на официальном сайте
мэра и правительства столицы, испытания электробуса продлятся шесть месяцев. Он будет ездить по улицам днем во внепиковые часы.
Электробус рассчитан на перевозку до 86 пассажиров и имеет 20 посадочных мест. Запас его автономного хода составляет 200 километров с включённым отоплением или кондиционером, при стандартной загруженности дорог и большом количестве пассажиров запас хода должен составить 70 километров. Как пояснил заммэра Максим Ликсутов, тестирование электробуса без пассажиров является нормальной практикой. "Наша задача посмотреть, как электробус будет ездить и на прямых участках дороги, и в центре города", - отметил он. Напомним, в июле на московские улицы вышел дуобус
– троллейбус с дизель-генератором, способный преодолевать часть пути с опущенными "рогами".