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Новый российский электробус протестируют в столице без пассажиров
19 января 2017 г. | Время публикации 11:10 | Последние изменения 12:24
Рубрики: Общественный транспорт  
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Официальный сайт Мэра Москвы
В Москве начали тестировать новый электробус российского производства ЛиАЗ-6274. Пока он курсирует по Филёвскому автобусно-троллейбусному парку, но скоро выйдет на улицы города без пассажиров. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, испытания электробуса продлятся шесть месяцев. Он будет ездить по улицам днем во внепиковые часы.

Электробус рассчитан на перевозку до 86 пассажиров и имеет 20 посадочных мест. Запас его автономного хода составляет 200 километров с включённым отоплением или кондиционером, при стандартной загруженности дорог и большом количестве пассажиров запас хода должен составить 70 километров. Как пояснил заммэра Максим Ликсутов, тестирование электробуса без пассажиров является нормальной практикой. "Наша задача посмотреть, как электробус будет ездить и на прямых участках дороги, и в центре города", - отметил он. Напомним, в июле на московские улицы вышел дуобус – троллейбус с дизель-генератором, способный преодолевать часть пути с опущенными "рогами".

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