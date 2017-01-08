Более 130 тысяч человек посетили крещенские купания

Почти 89 тыс. человек совершили крещенские омовения в ночь с 18 на 19 января в Москве, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.
Для проведения обряда омовения были подготовлены 59 мест купания, в которых оборудована 61 майна и 10 купелей. По состоянию на 6:00 места для проведения обряда крещенского купания посетили 134 тысяч 780 человек, из них искупались 88 тысяч 881 человек. В местах проведения купаний в Москве был развернут 121 пункт обогрева.
В обеспечении безопасности были задействованы порядка 770 сотрудников спасательного ведомства Москвы, организовано дежурство нарядов полиции, бригад скорой медицинской помощи и добровольцев. Благодаря этому мероприятия прошли без происшествий.