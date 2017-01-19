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Огромный ландшафтный парк с "аквасадом" и висячей дорогой создадут на ВДНХ
19 января 2017 г. | Время публикации 19:44
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Ландшафтный парк из пяти природно-развлекательных зон раскинется за центральной частью ВДНХ к весне 2018 года, сообщает mos.ru. Помимо новых мест прогулок и отдыха там создадут необычный акватический сад и зеленый лабиринт площадью более тысячи квадратных метров. А в старинной Шереметевской дубраве, где сейчас посетители бывают редко, появится подвесная дорога.

Парк площадью более 87 гектаров охватит участки рядом с каскадом прудов реки Каменки, вокруг Зелёного театра и "Городской фермы". Автор концепции – французский ландшафтный архитектор Мишель Пена. Приоритетной задачей будет сохранение исторического наследия ВДНХ, отметили в пресс-службе выставки. Частью работ станет реставрация Мичуринского сада и Шереметевской дубравы, очистка и благоустройство прудов.

Новый парк свяжут с другими объектами ВДНХ пятикилометровой прогулочной аллеей, которая будет доступна для общественного транспорта, велосипедистов, роллеров и пешеходов. Главными ландшафтными аттракционами станут акватический сад на пруду, лабиринт в виде шахматной доски и прогулочные мостки на высоте нескольких метров. В "аквасаду" посетители смогут гулять среди экзотических водных растений по понтонам. Деревья, формирующие лабиринт, будут символизировать разные эмоции – радость, спокойствие, тревогу или восхищение.

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