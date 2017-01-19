ОМОН будет сопровождать участников акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press Акция памяти убитых восемь лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой пройдет в Москве вечером 19 января. Участники прошествуют по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до Пречистенки, а затем возложат цветы к Белым палатам, где убийца стрелял в Маркелова и Бабурову.



Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, шествие начнется в 19:30, ожидается около 500 участников. На страницах мероприятия в социальных сетях говорится, что акция стартует в 19:00. В центре Москвы усилены меры безопасности, участников шествия будут сопровождать бойцы ОМОНа Росгвардии. Вдоль бульваров дежурят автобусы с бойцами оперативного полка ГУ МВД по Москве, периметр бульваров патрулируют усиленные наряды.



Станислав Маркелов был одним из адвокатов семьи Эльзы Кунгаевой, в похищении и убийстве которой был признан виновным полковник Юрий Буданов, представлял интересы ряда потерпевших по делу о теракте на Дубровке, защищал главного редактора газеты "Химкинская правда" Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате жестокого избиения.



Внештатная сотрудница "Новой газеты" Анастасия Бабурова занималась неформальными молодежными движениями, в том числе неонацистскими. Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года. Маркелов погиб на месте, Бабурова скончалась вечером в 1-й Градской больнице. Суд признал виновными в убийстве радикальных националистов Никиту Тихонова и его подругу Евгению Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы. Организатор убийства, один из лидеров "Боевой организации русских националистов" Илья Горячев осужден на пожизненное заключение.



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