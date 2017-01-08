Житель Подмосковья попытался вынести из супермаркета 10 бутылок мартини и 18 коробок конфет Рубрики: Происшествия

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Директор супермаркета по улице Новопетровская рассказала, что мужчина украл из магазина 10 бутылок Martini Bianco и 18 коробок конфет Ferrero Rocher, бутылку вина, две упаковки куриной голени и котлет, восемь зубных щеток и сетку с мандаринами. Он сложил продукты в рюкзак и попытался выйти из магазина, но был задержан. В отношении 41-летнего жителя Московской области возбуждено уголовное дело о краже. Житель Подмосковья попытался вынести из супермаркета 10 бутылок Martini Bianco, 18 коробок конфет Ferrero Rocher, связку мандаринов и другие товары. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.Директор супермаркета по улице Новопетровская рассказала, что мужчина украл из магазина 10 бутылок Martini Bianco и 18 коробок конфет Ferrero Rocher, бутылку вина, две упаковки куриной голени и котлет, восемь зубных щеток и сетку с мандаринами. Он сложил продукты в рюкзак и попытался выйти из магазина, но был задержан. В отношении 41-летнего жителя Московской области возбуждено уголовное дело о краже.



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