]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
января
pda
Поиск
Архив

Житель Подмосковья попытался вынести из супермаркета 10 бутылок мартини и 18 коробок конфет
19 января 2017 г. | Время публикации 10:35 | Последние изменения 11:57
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Житель Подмосковья попытался вынести из супермаркета 10 бутылок Martini Bianco, 18 коробок конфет Ferrero Rocher, связку мандаринов и другие товары. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Директор супермаркета по улице Новопетровская рассказала, что мужчина украл из магазина 10 бутылок Martini Bianco и 18 коробок конфет Ferrero Rocher, бутылку вина, две упаковки куриной голени и котлет, восемь зубных щеток и сетку с мандаринами. Он сложил продукты в рюкзак и попытался выйти из магазина, но был задержан. В отношении 41-летнего жителя Московской области возбуждено уголовное дело о краже.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья
Новость на Яндекс.карте
Развернуть карту

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.01.2017   13:28
3
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 19 января 2017 г. // Последняя новость 13:21
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>