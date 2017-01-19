Метель и усиление ветра ожидаются в столице до утра пятницы Рубрики: Погода

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Во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых конструкций, а также ухудшение видимости, затруднение движения транспорта. Пешеходам рекомендуется быть аккуратнее, обходить рекламные щиты и шаткие строения. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, парковать автомобиль в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Москвичей предупредили о метели и сильном ветре, которые начнутся в столице в ближайшие часы. Как сообщается на сайте столичного отделения МЧС, с 15.00 19 января до 06.00 часов 20 января в Москве ожидается снег, местами умеренный, метель, усиление западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду, в отдельных районах гололед.Во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых конструкций, а также ухудшение видимости, затруднение движения транспорта. Пешеходам рекомендуется быть аккуратнее, обходить рекламные щиты и шаткие строения. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, парковать автомобиль в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.



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