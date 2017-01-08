В столице активизировались автоподставщики, устраивающие ДТП на "зебре"

25 июля 2016 г. В столице поймали банду автоподставщиков на дорогих иномарках

В автомобиль жертвы кидали камень, имитируя ДТП. Водителю предлагали решить вопрос "на месте" и показывали заранее нанесенные вмятины и царапины. По предварительным данным, с каждой жертвы получали 30-50 тысяч рублей.