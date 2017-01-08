В столице активизировались автоподставщики, устраивающие ДТП на "зебре"

В Москве активизировались мошенники, бросающиеся на зебре под колеса машин, а затем вымогающие у водителей деньги под угрозой суда и лишения прав. Сотрудники полиции, оформляющие такие ДТП, тоже не упускают случая воспользоваться наивностью автовладельцев. "Московский комсомолец"
дает рекомендации о том, как избежать такого рода аварий.
Мошенники используют статью КоАП "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", согласно которой водителю грозит 2500-5000 рублей штрафа или лишение прав на год-полтора. Когда машина приближается к нерегулируемому пешеходному переходу и замедляет ход, пешеход-мошенник бросается либо на капот, либо в бок машине и падает на асфальт. Тут же появляются и якобы свидетели ДТП, требующие от водителя не менее 50 тысяч рублей под угрозой якобы неминуемого лишения прав. При этом даже при наличии автомобильного видеорегистратора доказать свою невиновность практически невозможно, так как мошенник старается не попасть в поле зрения прибора.
Водителям, ставшим жертвой такой автоподставы рекомендуется вызвать наряд ГИБДД и не покидать место ДТП. В то же время не рекомендуется верить на слово и сотрудникам ГИБДД, которые также могут намекать на возможность лишения прав и необходимость договориться на месте. Дело в том, что лишение прав за наезд на пешехода возможно только при наличии вреда здоровью пострадавшего: диагноз должен быть подтвержден клиническими исследованиями, а в распоряжение суда, до которого мошенники стараются не доводить дело, должны быть представлены подтверждающие документы. Кроме того, даже при судебном разбирательстве водителю грозит лишь штраф в 5000 рублей, оплата компенсации на лечение (2000−3000 рублей) и 10-15 тысяч в качестве компенсации морального вреда: учитывая, что мошенники предпочитают "стрясти деньги сразу", идти в суд им просто невыгодно.
В целом автоподставщики действуют довольно изобретательно. Так, в июле прошлого года сотрудники Московского уголовного розыска задержали пять человек, которые подозреваются в серии автоподстав. Подставщики кидали в машину камень, имитируя удар при ДТП
, и показывали заранее нанесенные на авто вмятины и царапины. После этого предлагалось решить вопрос "на месте". По предварительным данным, с каждой жертвы злоумышленники получали 30-50 тысяч рублей. Установлено как минимум 10 эпизодов мошенничества. Другие мошенники имитируют ДТП при помощи бутылок с водой
и даже конфет
.