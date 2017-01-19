Для москвичей открыли "книгу жалоб и предложений", связанных с дорожным движением

Комиссия по транспорту столичной Общественной палаты совместно с Центром организации дорожного движения начала на своем сайте
сбор предложений по улучшению дорожного движения. Каждый желающий может сообщить о плохо отрегулированных светофорах, неправильно установленных дорожных знаках, противоречии знаков и разметки, проблемах общественного транспорта, такси и велодорожек.
Все предложения, "даже самые фантастические", проанализируют, лучше воплотят. Проект продлится месяц, но в случае успеха может проработать дольше, сообщил руководитель комиссии Александр Шумский. Три автора лучших идей получат подарки, передает агентство "Москва"
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По словам Шумского, за последние годы при участии Общественной палаты Москвы прошло более 700 мероприятий по улучшению дорожного движения. Кроме того, в ЦОДД есть специальный отдел, который проектирует и внедряет предложения экспертного центра Probok.net, основателем которого является Шумский. Probok.net, в свою очередь, собирает предложения от жителей. В этом году планируется воплотить 50 проектов центра.