Для москвичей открыли "книгу жалоб и предложений", связанных с дорожным движением

25 ноября 2010 г. Москвичи создали новый "народный" сервис: пробки из окна

Автомобилисты устанавливают на окнах своих квартир веб-камеры и в режиме реального времени посылают в Сеть картинки о ситуации на дорогах. Ожидается, что в Москве будет работать как минимум 500 таких камер.