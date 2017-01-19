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Для москвичей открыли "книгу жалоб и предложений", связанных с дорожным движением
19 января 2017 г. | Время публикации 16:08 | Последние изменения 17:30
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
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Moscow-Live.ru
Комиссия по транспорту столичной Общественной палаты совместно с Центром организации дорожного движения начала на своем сайте сбор предложений по улучшению дорожного движения. Каждый желающий может сообщить о плохо отрегулированных светофорах, неправильно установленных дорожных знаках, противоречии знаков и разметки, проблемах общественного транспорта, такси и велодорожек.

Все предложения, "даже самые фантастические", проанализируют, лучше воплотят. Проект продлится месяц, но в случае успеха может проработать дольше, сообщил руководитель комиссии Александр Шумский. Три автора лучших идей получат подарки, передает агентство "Москва".

По словам Шумского, за последние годы при участии Общественной палаты Москвы прошло более 700 мероприятий по улучшению дорожного движения. Кроме того, в ЦОДД есть специальный отдел, который проектирует и внедряет предложения экспертного центра Probok.net, основателем которого является Шумский. Probok.net, в свою очередь, собирает предложения от жителей. В этом году планируется воплотить 50 проектов центра.

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