На отца семьи, из которой забрали детей, заведено уголовное дело

Полиция завела уголовное дело о побоях на отца семьи, из которой забрали приемных детей, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на представителя столичного главка МВД России. Кроме того, с семьей расторгли договор опеки.
По словам сотрудников органов опеки, дети выглядели неухоженными, а большинство из них заражены ВИЧ-инфекцией, поэтому им требуется хороший уход. Как заявил глава столичного департамента соцзащиты Владимир Петросян, дети подтвердили факт неоднократного избиения со стороны отца. Им подберут новую семью или, при их желании, оставят в социальном учреждении.
В свою очередь, адвокат семьи утверждает, что органы опеки и полиция не представили никаких документов
, подтверждающих законность их действий. Как сообщается на сайте
столичного отделения Следственного комитета, еще одно уголовное дело возбуждено против представителей органов опеки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей, но органы опеки не обратили на это внимания.