На отца семьи, из которой забрали детей, заведено уголовное дело

18 января 2017 г. Приемные родители, у которых изъяли 10 детей, подали в суд на полицию и опеку

Приемные родители обратились в суд с заявлением, в котором требуют вернуть детей в семью. По их словам, ни органы опеки, ни полиция до сих пор не предоставили документов, подтверждающих законность их действий.