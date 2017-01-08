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На отца семьи, из которой забрали детей, заведено уголовное дело
19 января 2017 г. | Время публикации 11:45 | Последние изменения 12:50
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Полиция завела уголовное дело о побоях на отца семьи, из которой забрали приемных детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя столичного главка МВД России. Кроме того, с семьей расторгли договор опеки.

По словам сотрудников органов опеки, дети выглядели неухоженными, а большинство из них заражены ВИЧ-инфекцией, поэтому им требуется хороший уход. Как заявил глава столичного департамента соцзащиты Владимир Петросян, дети подтвердили факт неоднократного избиения со стороны отца. Им подберут новую семью или, при их желании, оставят в социальном учреждении.

В свою очередь, адвокат семьи утверждает, что органы опеки и полиция не представили никаких документов, подтверждающих законность их действий. Как сообщается на сайте столичного отделения Следственного комитета, еще одно уголовное дело возбуждено против представителей органов опеки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей, но органы опеки не обратили на это внимания.
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