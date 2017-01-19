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Сильный ветер, метель и резкое падение давления ожидаются в пятницу
19 января 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
В пятницу, 20 января, в столице пройдет снег и немного потеплеет, при этом атмосферное давление резко упадет, сообщает портал "Метеоновости". С ночи усилится снег, температура начнет расти. Западный и северо-западный ветер усилится в порывах до 12-17 метров в секунду, местами метель.

Днем температура повысится в Москве до минус одного - плюс одного градуса. По области от нуля до плюс одного градуса на западе и северо-западе Подмосковья, на востоке и юго-востоке области - до минус четырех. Временами небольшой снег, сохранится сильный ветер.

Атмосферное давление будет интенсивно падать и днем окажется на 6-7 единиц ниже нормального. Людям с сосудистыми нарушениями, сердечной недостаточностью, артериальной гипотонией, нестабильным артериальным давлением рекомендуется избегать эмоциональных и физических перегрузок. Недомогание могут отмечать страдающие бронхолегочными заболеваниями, у людей с нервными и психоэмоциональными расстройствами возможны тревожность и нарушение сна.
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Четверг, 19 января 2017 г. // Последняя новость 20:00
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