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Неизвестные расстреляли предпринимателя в центре столицы
19 января 2017 г. | Время публикации 08:49 | Последние изменения 12:21
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Полицейские нашли машину киллеров, нанятых для убийства предпринимателя в центре Москвы. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по Москве, накануне в 17:42 в полицию поступила информация об огнестрельном ранении водителя автомобиля в районе дома 30 в Шмитовском проезде. Для розыска и задержания подозреваемых был организован план "Перехват", иномарка злоумышленников была найдена на Пятницком шоссе.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил предпринимателю в голову в Шмитовском проезде, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Преступление предположительно совершил киллер, работавший по заказу, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
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Четверг, 19 января 2017 г. // Последняя новость 13:21
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