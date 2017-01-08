Неизвестные расстреляли предпринимателя в центре столицы Рубрики: Происшествия

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Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил предпринимателю в голову в Шмитовском проезде, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Преступление предположительно совершил киллер, работавший по заказу, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Полицейские нашли машину киллеров, нанятых для убийства предпринимателя в центре Москвы. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по Москве, накануне в 17:42 в полицию поступила информация об огнестрельном ранении водителя автомобиля в районе дома 30 в Шмитовском проезде. Для розыска и задержания подозреваемых был организован план "Перехват", иномарка злоумышленников была найдена на Пятницком шоссе.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил предпринимателю в голову в Шмитовском проезде, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Преступление предположительно совершил киллер, работавший по заказу, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).



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