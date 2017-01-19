Школьница попала в больницу с сотрясением после игры в снежки Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



Одноклассник девочки попал ледяным снежком ей в голову. Бригада скорой помощи доставила школьницу в больницу. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку. Аналогичный случай произошел в конце декабря в парке "Березовая Роща" на улице Куусинена. Восьмилетний ребенок попал в больницу после того, как сверстник бросил ему в голову Восьмиклассницу госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой после игры в снежки, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел возле школы на Вагоноремонтной улице на севере столицы.Одноклассник девочки попал ледяным снежком ей в голову. Бригада скорой помощи доставила школьницу в больницу. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку. Аналогичный случай произошел в конце декабря в парке "Березовая Роща" на улице Куусинена. Восьмилетний ребенок попал в больницу после того, как сверстник бросил ему в голову ледяной ком



Предыдущая статья | Следующая статья

