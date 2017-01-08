Участница крещенских купаний на Химкинском водохранилище потеряла сознание, ей потребовалась помощь медиков, сообщает
Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Девушка потеряла сознание при выходе из проруби. Предварительный диагноз – переохлаждение.
Спасатели доставили пострадавшую к дежурившей бригаде медиков, где ей оказали необходимую помощь. К 9:00 19 января в крещенских купаниях приняли участие более 146 тысяч человек. Столичные спасатели продолжают нести службу в усиленном режиме до 18:00 четверга.