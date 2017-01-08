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Эвакуаировать машины на штрафстоянки в Москве стали реже
19 января 2017 г. | Время публикации 09:23 | Последние изменения 12:45
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
В прошлом году в столице меньше, чем годом ранее, эвакуировали на штрафстоянки неправильно припаркованные автомобили. Уменьшилось и число нарушений правил парковки. В мэрии считают, что водители стали более дисциплинированными. Эксперты отмечают: перемещать больше машин, чем сейчас, столичная система эвакуации просто не в состоянии, а число брошенных на штрафстоянках машин растет, пишет "Коммерсант".

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции и мобильные камеры зафиксировали в минувшем году 818 тысяч нарушений - на 4 процента меньше, чем годом ранее. На штрафстоянки было перемещено 282,1 тысячи неправильно припаркованных автомобилей - это на 6% меньше. При этом в столице за год было куплено и поставлено на учет более 208 тысяч легковых автомобилей, что на 12,3% больше, чем в 2015 году.

Исполняющий обязанности начальника МАДИ Константин Середа считает, что за год водители стали ответственнее относиться к соблюдению ПДД и внимательнее к дорожным знакам. Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов скептичен: по его словам, число эвакуированных машин "уперлось" во вместимость восьми столичных штрафстоянок, которые могут принять лишь определенное количество автомобилей. Эвакуировать стали меньше, потому что на стоянках копятся невостребованные машины.

Если в июле 2014 года сообщалось о 500 брошенных авто, то сейчас на штрафстоянках их около 3200. Если хозяин не появился в течение трех месяцев, АМПП может обратиться в суд и добиться передачи машины в собственность города. Что же касается сокращения числа нарушителей правил парковки, то, по мнению Шкуматова, заявленные 4% - колебания в пределах погрешности: запрещающих знаков по всему городу стало больше, тогда как число инспекторов и мобильных парконов осталось прежним.

Между тем на владельцах эвакуированных авто наживаются в том числе таксисты, которые поджидают водителей на месте, где была припаркована машина, и предлагают им свой пакет услуг для вызволения транспортного средства. На деле "короткий путь" оказывается обычной аферой, которая обходится москвичам в два раза дороже честной оплаты штрафа,
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