Американцам пообещали скидку в магазине "Армия России" в честь инаугурации Трампа

14 сентября 2016 г. Патриотические магазины "Армия России" внезапно исчезли из Москвы

На сайте "Армии России" в списке адресов теперь указан только магазин в Санкт-Петербурге, хотя раньше там фигурировали Москва и другие города. О причинах закрытия магазинов не сообщается.