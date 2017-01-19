Американцам пообещали скидку в магазине "Армия России" в честь инаугурации Трампа

Московский магазин бренда "Армия России", принадлежащий подведомственному Минобороны "Военторгу", объявил скидки для граждан США в день инаугурации Дональда Трампа. Об этом извещает плакат на витрине магазина, расположенного напротив посольства США на Новинском бульваре, передает ТАСС.
20 января работникам посольства и рядовым американцам предлагается дополнительная скидка в десять процентов, гласит объявление с фотографией Трампа. В ноябре "Армия России" объявляла пятипроцентную скидку для американцев в день выборов президента США. Воспользовался ли ею кто-нибудь, не сообщается. Прошлой осенью магазины бренда внезапно исчезли
из Москвы, остался лишь бутик на Новинском бульваре. Из списка адресов также пропали Воронеж, Краснодар и Уфа.