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Американцам пообещали скидку в магазине "Армия России" в честь инаугурации Трампа
19 января 2017 г. | Время публикации 15:35 | Последние изменения 17:09
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
Московский магазин бренда "Армия России", принадлежащий подведомственному Минобороны "Военторгу", объявил скидки для граждан США в день инаугурации Дональда Трампа. Об этом извещает плакат на витрине магазина, расположенного напротив посольства США на Новинском бульваре, передает ТАСС.

20 января работникам посольства и рядовым американцам предлагается дополнительная скидка в десять процентов, гласит объявление с фотографией Трампа. В ноябре "Армия России" объявляла пятипроцентную скидку для американцев в день выборов президента США. Воспользовался ли ею кто-нибудь, не сообщается. Прошлой осенью магазины бренда внезапно исчезли из Москвы, остался лишь бутик на Новинском бульваре. Из списка адресов также пропали Воронеж, Краснодар и Уфа.
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