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Перекрытые улицы в центре Москвы и плохая погода осложнят жизнь автомобилистам
19 января 2017 г. | Время публикации 18:25 | Последние изменения 18:27
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
16 улиц вдоль набережных Москвы-реки перекроют сегодня с 19 часов в связи с проведением благотворительного крещенского забега. Центр организации дорожного движения между тем предупреждает об ухудшении ситуации на дорогах в связи с погодой. В столице ожидаются снег, метель и сильный ветер.

До 23:59 будут полностью перекрыты Пречистенская, Фрунзенская, Лужнецкая набережные, Соймоновский проезд, 1-й Зачатьевский, Коробейников, Хилков, Турчанинов переулки, Новокрымский и Крымский проезды, улицы Тимура Фрунзе, 1-я, 2-я и 3-я Фрунзенские, Хамовнический Вал и Лужники. До часа ночи ограничено движение по двум полосам Пречистенской набережной от Всехсвятского проезда до Патриаршего моста.

Участники крещенского забега преодолеют дистанции в один, три и десять километров, которые имеют символическое значение – "Бог Един", "Святая Троица" и "Десять заповедей". На финише бегуны получат коллекционную медаль на память и смогут окунуться в ледяную прорубь. В СМИ уже предполагают, что забег затмит велопарад, прошедший 8 января при 27-градусном морозе и вызвавший бурную реакцию в интернете.

По прогнозу ЦОДД, загруженность столичных дорог в час пик может составить 6-7 баллов. Возможны затруднения на Варшавском, Каширском и Щелковском шоссе, проспекте Мира и шоссе Энтузиастов по направлению в область, на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах. Ранее МЧС выпустило штормовое предупреждение в связи с ожидаемым снегопадом, метелью и усилением ветра до 15-20 метров в секунду. На дорогах гололедица.
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