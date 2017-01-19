Перекрытые улицы в центре Москвы и плохая погода осложнят жизнь автомобилистам

18 января 2017 г. Центр Москвы частично перекроют в час пик 19 января ради крещенского забега

С 19:00 до 23:59 четверга полностью перекроют движение вдоль Москвы-реки от "Лужников" до храма Христа Спасителя. После забега участники смогут окунуться в ледяную купель "с благословения батюшки".