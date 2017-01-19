Перекрытые улицы в центре Москвы и плохая погода осложнят жизнь автомобилистам

16 улиц вдоль набережных Москвы-реки перекроют сегодня с 19 часов в связи с проведением благотворительного крещенского забега
. Центр организации дорожного движения между тем предупреждает об ухудшении ситуации на дорогах в связи с погодой. В столице ожидаются снег, метель и сильный ветер.
До 23:59 будут полностью перекрыты Пречистенская, Фрунзенская, Лужнецкая набережные, Соймоновский проезд, 1-й Зачатьевский, Коробейников, Хилков, Турчанинов переулки, Новокрымский и Крымский проезды, улицы Тимура Фрунзе, 1-я, 2-я и 3-я Фрунзенские, Хамовнический Вал и Лужники. До часа ночи ограничено движение по двум полосам Пречистенской набережной от Всехсвятского проезда до Патриаршего моста.
Участники крещенского забега преодолеют дистанции в один, три и десять километров, которые имеют символическое значение – "Бог Един", "Святая Троица" и "Десять заповедей". На финише бегуны получат коллекционную медаль на память и смогут окунуться в ледяную прорубь. В СМИ уже предполагают, что забег затмит велопарад
, прошедший 8 января при 27-градусном морозе и вызвавший бурную реакцию
в интернете.
По прогнозу ЦОДД, загруженность столичных дорог в час пик может составить 6-7 баллов. Возможны затруднения на Варшавском, Каширском и Щелковском шоссе, проспекте Мира и шоссе Энтузиастов по направлению в область, на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах. Ранее МЧС выпустило штормовое предупреждение
в связи с ожидаемым снегопадом, метелью и усилением ветра до 15-20 метров в секунду. На дорогах гололедица.