К середине недели в столице снова похолодает, а пока объявлен желтый уровень опасности погоды

18 июня 2017 г. Новая неделя в Москве начнется с теплой погодой, но возможны грозы

Температура в ночные часы в городе не опустится ниже 12-14 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 20-22. В некоторых районах столицы ожидаются грозы, а сила ветра может достигать 12 метров в секунду.