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К середине недели в столице снова похолодает, а пока объявлен желтый уровень опасности погоды
19 июня 2017 г. | Время публикации 09:03 | Последние изменения 12:21
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Теплая погода в Москве продержится лишь до середины недели. Как сообщает Гидрометцентр РФ, рабочая неделя опять принесет в столицу кратковременные дожди и похолодание. В понедельник, 19 июня, воздух прогреется до 22 градусов, возможен небольшой дождь. В некоторых районах ожидается гроза. В столице и ряде других городов Центрального федерального округа уже объявлен желтый уровень опасности, который стал уже традиционным в этом месяце.

В Ярославле, Твери, Костроме, Иванове, Владимире, Орле, Тамбове, Курске, Липецке и Москве погода "потенциально опасна" из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России. Во вторник потеплеет до 24 градусов, ожидается облачная погода с небольшим дождем.

А вот среда принесет прохладу: в Москве ожидается не больше 20 градусов, возможны осадки. В четверг уже будет не больше 14–19 градусов, в пятницу - плюс 18 градусов, возможны дожди. Холодные май и июнь в этом году не перестают преподносить москвичам сюрпризы.

Московский май стал самым холодным в XXI веке. 29 мая на Москву и область обрушился беспрецедентный за всю историю метеонаблюдений ураган, унесший жизни 18 человек. Четверг, 15 июня вошел в историю метеонаблюдений столицы с одной из самых низких температур дня, став самым холодным днем в Москве с 1949 года: в этот день максимальная температура была всего 10,2 градуса, а утром фиксировалось 7,9 градусов. Как отмечают синоптики, подобная погода может неблагоприятно повлиять не только на настроение большинства жителей Москвы и области, "уставших ждать летнее тепло", но и на экономику региона.
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