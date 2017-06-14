Москвичи ищут через соцсети потерянные вещи, весы и детей Рубрики: Общество

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Как поясняют москвоведы, общение в районных интернет-сообществах стало своего рода цифровым аналогом феномена бабушек на лавочках: сама же форма появилась в старых спальных районах еще тогда, когда они были новыми и туда заселяли жителей деревень, на месте которых и строили районы. Первая попытка вынести соседство в интернет была предпринята в 2008 году с открытием сайта "Где этот дом". Он был задуман именно как портал для соседей, однако со временем превратился в обычный риелторский сайт. А соцсети оказались идеальным местом для объединения соседей: жители улицы Толбухина выступают против интим-магазина, расположенного близ магазина "Игрушки", а жителей Басманного района объединила любовь к историческим памятникам.



"Мы часто выкладываем фотографии, делимся воспоминаниями. У нас в группу такие творческие люди приходят, что мы решили познакомиться вживую, - рассказала председатель организации Анна Берникова. - Возник проект "Живой журнал Басманного района", который поддержан комитетом общественных связей правительства Москвы. Мы организовали выставку лучших фотографий района "Басманный. Terre Ritoria", сняли фильм "Жители", где члены сообщества рассказывают свои истории про наш район, с помощью краеведов разработали 12 аудиогидов, посвященных истории старой Покровской дороги". Местные жители даже выступили с инициативой



А в районе Сокол организована группа Airport/Sokol Da Neighborhood ("Соседство Аэропорта/Сокола"), члены которой делятся ненужной одеждой и помогают пристроить домашних животных - от кошек и собак до крабов, одного из которых нашли в местной пивотеке. Еще одна из участниц сообщества нашла через соцсети приемную дочь. Участники группы "Соседи Замоскворечье" одалживают друг другу весы и скидочные карты, а также делятся информацией о новых "локациях". А в группе "Народный контроль" к работе удалось привлечь даже главу управы, который мгновенно реагирует на просьбы и жалобы жителей.



В группе "Наша Ходынка", включающей много районов, обсуждают и вопросы нерайонного значения вроде того, где можно найти хороший магазин деликатесов, и ищут пропавшие вещи или животных. По словам активистов, пропажа более чем в половине случаев находится в течение одного-двух дней.



С другой стороны, по мнению экспертов, социальные сети стали восприниматься как палочка-выручалочка на любой случай, и многие предпочитают сначала написать о проблеме в соцсеть, а потом подумать, как можно было бы разобраться быстрее. Кроме того, некоторые из участников групп опасаются появления в "их" группе чужаков — эксперты отмечают, что при сложившихся условиях Москва виртуально "распадется" на деревеньки, из которых когда-то была создана. А многие видят ценность как раз в том, что в большом городе можно сохранять анонимность.



Бабушки на лавочках, знавшие все о местной жизни, в XXI веке стали достоянием московской истории. На их место пришли районные интернет-сообщества: москвичи одалживают друг другу вещи и скидочные карты, делятся новостями и пристраивают домашних животных. О плюсах и минусах районных сообществ в соцсетях пишет "Московский комсомолец" Как поясняют москвоведы, общение в районных интернет-сообществах стало своего рода цифровым аналогом феномена бабушек на лавочках: сама же форма появилась в старых спальных районах еще тогда, когда они были новыми и туда заселяли жителей деревень, на месте которых и строили районы. Первая попытка вынести соседство в интернет была предпринята в 2008 году с открытием сайта "Где этот дом". Он был задуман именно как портал для соседей, однако со временем превратился в обычный риелторский сайт. А соцсети оказались идеальным местом для объединения соседей: жители улицы Толбухина выступают против интим-магазина, расположенного близ магазина "Игрушки", а жителей Басманного района объединила любовь к историческим памятникам."Мы часто выкладываем фотографии, делимся воспоминаниями. У нас в группу такие творческие люди приходят, что мы решили познакомиться вживую, - рассказала председатель организации Анна Берникова. - Возник проект "Живой журнал Басманного района", который поддержан комитетом общественных связей правительства Москвы. Мы организовали выставку лучших фотографий района "Басманный. Terre Ritoria", сняли фильм "Жители", где члены сообщества рассказывают свои истории про наш район, с помощью краеведов разработали 12 аудиогидов, посвященных истории старой Покровской дороги". Местные жители даже выступили с инициативой сделать экскурсионным маршрут автобуса Т25, проходящий через весь центр Москвы. А в сообществе "Басманный округ — наш район!" можно публиковать объявления о потерянных кошельках и поиске детского врача. К тому же многие члены сообщества после встреч начинают общаться и дружить.А в районе Сокол организована группа Airport/Sokol Da Neighborhood ("Соседство Аэропорта/Сокола"), члены которой делятся ненужной одеждой и помогают пристроить домашних животных - от кошек и собак до крабов, одного из которых нашли в местной пивотеке. Еще одна из участниц сообщества нашла через соцсети приемную дочь. Участники группы "Соседи Замоскворечье" одалживают друг другу весы и скидочные карты, а также делятся информацией о новых "локациях". А в группе "Народный контроль" к работе удалось привлечь даже главу управы, который мгновенно реагирует на просьбы и жалобы жителей.В группе "Наша Ходынка", включающей много районов, обсуждают и вопросы нерайонного значения вроде того, где можно найти хороший магазин деликатесов, и ищут пропавшие вещи или животных. По словам активистов, пропажа более чем в половине случаев находится в течение одного-двух дней.С другой стороны, по мнению экспертов, социальные сети стали восприниматься как палочка-выручалочка на любой случай, и многие предпочитают сначала написать о проблеме в соцсеть, а потом подумать, как можно было бы разобраться быстрее. Кроме того, некоторые из участников групп опасаются появления в "их" группе чужаков — эксперты отмечают, что при сложившихся условиях Москва виртуально "распадется" на деревеньки, из которых когда-то была создана. А многие видят ценность как раз в том, что в большом городе можно сохранять анонимность.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 2 мая 2017 г. Маршрут автобуса Т25, проходящий через весь центр Москвы, предлагают сделать экскурсионным

Жители Басманного района предлагают запустить экскурсионный автобус с наглядными справочными материалами и аудиогидом по маршруту T25: по их словам, маршрут проходит мимо десятков достопримечательностей.

