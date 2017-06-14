Блогеры назвали "семейным бизнесом" фирму, выигравшую тендер на проект столичной реновации

17 июня 2017 г. Мэрия подвела итоги голосования по программе сноса: под реновацию попадет 90% домов

Всего в голосовании приняли участие жители 4543 дома. За включение своего дома в проект программы проголосовали жители 4079 домов - 90 процентов.