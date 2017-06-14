Новая пешеходная зона появится от Кремля до парка "Зарядье"

13 июня 2017 г. В парке "Зарядье" начали благоустраивать пешеходные зоны

В парке "Зарядье" появится инновационная система мощения, которая позволяет высаживать деревья, кустарники и цветы между плитами. В ландшафтных зонах высадили более 600 деревьев и более 120 видов цветов, трав и ягод.