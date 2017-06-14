Новая пешеходная зона появится от Кремля до парка "Зарядье"

В столице началась подготовка к благоустройству пешеходной зоны, соединяющей Красную площадь и Кремль с парком "Зарядье". Как сообщается на портале
мэра и правительства Москвы, в прогулочный маршрут войдут Рыбный и Богоявленский переулки, а также Биржевая площадь. Проследовать в парк этим путем можно будет от станции метро "Площадь Революции". Маршрут также соединит парк "Зарядье" с Никольской улицей.
Рабочие начали замену коммуникаций на Биржевой площади, а также в Рыбном и Богоявленском переулках. После этого там пройдет благоустройство по программе "Моя улица". На всех трех улицах поставят бортовой камень, сделают мощение крупными гранитными плитами, установят новые уличные скамейки и фонари с энергосберегающими лампами, а осенью высадят деревья. Перекрывать улицы на время работ не планируется.
После ремонта в Богоявленском и Рыбном переулках оставят проезд для спецтехники, машин доставки, автомобилей и такси. Биржевая площадь станет пешеходной, на ней появятся фонтан и скамейки для отдыха.
В самом парке также началось благоустройство пешеходных зон, которые свяжут между собой четыре ландшафтные зоны парка: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Там появится инновационная система мощения, благодаря которой можно высаживать между плитами деревья, кустарники и цветы. При создании парка планируется отказаться от ограждений
. Гости смогут прогуливаться по траве, отдыхать на склонах и луговых полянах.
Еще одним элементом мощения станут шестиугольные сиденья с подсветкой и сиденья в виде крупных обтесанных булыжников из природного камня
. Их планируют установить на центральных аллеях парка.