Такси не желтого цвета исчезнут с дорог летом 2018 года

7 июня 2017 г. Каждый пятый таксист в Москве остался без работы после запрета на извоз с иностранными водительскими правами

При этом эксперты считают, что эта оценка - "заниженная и осторожная". В некоторых компаниях-перевозчиках уже заявили, что понесли серьезные убытки. Агрегаторы, в свою очередь, утверждают, что никаких неудобств не ощутили.