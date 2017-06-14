Такси не желтого цвета исчезнут с дорог летом 2018 года

Срок действия последнего разрешения на такси не желтого цвета завершится в Москве в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"На сегодняшний день в Москве выдано 82 тысячи разрешений на таксомоторную деятельность. Рынок такси становится все более легальным. Согласно нашим расчетам, 1 июля 2018 года закончится срок действия последнего разрешения на не желтый автомобиль", - сказал он. В настоящее время в Москве работают более 34 тысяч такси с желтым кузовом.
Кроме того, с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, обязывающий водителей управлять транспортными средствами только с российскими национальными водительскими удостоверениями. Водители, которые работали нелегально, должны будут сдать экзамен и получить российские права. По данным профсоюзов, после запрета без работы остался каждый пятый таксист
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Между тем "левыми" заработками не брезгуют даже официальные таксисты. Так, по данным журналистов, частники "глушат" сигнал агрегаторов
в аэропортах и передают друг другу заказы, активно зарабатывая на пассажирах и пользуясь "липовыми" GPS. В столице отсутствуют профессиональные стандарты водителей такси и оценки квалификации, и взять машину может любой водитель со стажем от трех лет. А следить за законностью действий таксистов не хочет никто.