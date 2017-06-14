Врачам будут доплачивать за патронаж лежачих больных

25 апреля 2017 г. Московским врачам общей практики будут доплачивать по 20 тысяч рублей

Врачи общей практики и врачи пациентов с хроническими заболеваниями будут дополнительно получать 20 тысяч рублей в месяц, сопровождающие их работники получат 10 тысяч рублей. Деньги доведут до поликлиник в виде грантов.