Врачам будут доплачивать за патронаж лежачих больных

Врачей московских поликлиник будут материально поощрять за помощь на дому, оказываемую пожилым людям и лежачим больным. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума правительства Москвы, на которое ссылается ТАСС.
"Доплата врачам за патронаж лежачих больных составит 25 тысяч рублей в месяц", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что продолжительность жизни москвичей растет и количество пожилых людей также увеличивается, из-за чего появляется потребность в патронажной службе и стимулировании медицинских сотрудников.
Руководитель столичного департамента Алексей Хрипун добавил, что пилотный проект патронажной службы, запущенной в нескольких столичных поликлиниках зарекомендовал себя хорошо. "В пилотных поликлиниках вдвое сократилось количество вызовов на дом, а количество выездов бригад скорой помощи к больным сократилось на 20%", - сказал он.
Хрипун предложил сделать проект полноценным и доплачивать к зарплате медсестер 15 тысяч рублей. Мобильные бригады также будут обучать родственников лежачих больных простейшим медицинских процедурам: за высшим врачебным персоналом будут закреплены по 350-400 пациентов, а за сестрами по 150-200 пациентов.
Ранее столичные власти приняли решение о выделении стимулирующих грантов
врачам, удостоенным статуса "Московский врач", в размере 15 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, врачи общей практики городских поликлиник получают доплату в размере 20 тысяч рублей
каждый месяц. В то же время эксперты сомневаются
в том, что "московскими врачами" будут становиться те, кто этого действительно заслуживает: по их словам, ради 30% прибавки к зарплате врачи будут по сути экзаменовать друг друга.