С жителей Покровского-Стрешнево, тормозящих сомнительную стройку во дворе дома, требуют денежную компенсацию

24 мая 2017 г. Прокуратура проверит стройку башни в Покровском-Стрешнево, из-за которой избили жителей и повредили их автомобили

47-метровое здание с подземной парковкой планируется воткнуть прямо во дворе соседних домов вплотную к детсаду. 19 мая экскаватор снес автомобили, припаркованные у въезда на стройку, а "служба безопасности" избила выбежавших жильцов.