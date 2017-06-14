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Противнице реновации, чей дом проголосовал против сноса, порезали дверь в квартиру
19 июня 2017 г. | Время публикации 14:15
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
Жительнице дома в Люблино, набравшего больше трети голосов против реновации, порезали дверь в квартиру. Об этом она написала в своем Facebook, прикрепив фотографию изрезанной обшивки. По мнению женщины, дверь повредили жители, выступавшие за снос дома. Автор поста сообщила, что в результате голосования в МФЦ "Мои документы" и на портале "Активный гражданин" дом набрал 34% голосов против сноса. На общем собрании собственников доля противников была еще выше.

"Господа #собянин, #гончар, #толстой, и прочие "птицы-говоруны, отличающиеся умом и сообразительностью"... Это вы превращаете обычных людей в преступников. Если что, статью 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" никто не отменял", - пишет москвичка, обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину и двум соавторам законопроекта о реновации - депутатам "Единой России" Николаю Гончару и Петру Толстому.

Судя по предыдущим постам, жительница активно участвовала в защите своего дома от сноса - раздавала соседям листовки о реновации, поквартирно вручала уведомления о проведении общего собрания собственников. По словам женщины, местный муниципальный депутат от "Единой России" назвал ее "провокатором от КПРФ" за раздачу листовок, а также заявил, что обращаться нужно не к соседям, а в управу.




Напомним, голосование по программе реновации в МФЦ и "Активном гражданине" завершилось 15 июня. Общие собрания собственников, которые власти называют самым надежным способом учета мнения жителей о судьбе дома, а эксперты - самым затратным и сложным, можно проводить до 15 июля. В некоторых домах собрания проходят со скандалами и рукоприкладством, а юристы говорят, что в любом случае результаты голосования на этих собраниях сомнительны с правовой точки зрения.

В Коптево к жителям дома, вывесившим на балконах баннеры против реновации, поздно вечером 17 июня нагрянули неизвестные на машинах с подъемниками. Без какого-либо предупреждения эти люди начали подниматься на кране к квартирам, пытаясь сорвать плакаты и объясняя свои действия распоряжением Москомархитектуры. Жильцы дома не позволили сорвать баннеры и вызвали полицию, написав заявление о незаконном проникновении. Полицейские, однако, не стали задерживать подозрительных работников.

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