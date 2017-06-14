Противнице реновации, чей дом проголосовал против сноса, порезали дверь в квартиру

18 июня 2017 г. К москвичам, вывесившим на балконах баннеры против реновации, ночью нагрянули неизвестные на машине с подъемником

Работники представились сотрудниками комитета по архитектуре и заявили, что баннеры нарушают постановление мэрии. Почему они приехали без полиции, под покровом ночи и в выходной день, неизвестные граждане объяснять не стали.