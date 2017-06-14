Поезд столкнулся с электричкой на Курском вокзале Москвы, пострадали два человека Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Вова Клева / YouTube



Два пассажира поезда "Стриж" обратились с ушибами в медпункт вокзала, сообщили агентству в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). Инцидент произошел на первом пути, в районе улицы Земляной Вал, 29. На место происшествия отправились два восстановительных поезда. По предварительным данным, два вагона электрички сошли с рельсов.



На участке Дмитровская-Царицыно остановлено движение электричек в обоих направлениях, сообщает







Поезд из Нижнего Новгорода столкнулся с пригородной электричкой в районе Курского вокзала, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу. "Поезд "Стриж" заходил на Курский вокзал, а электропоезд Нахабино - Щербинка выходил с вокзала. На малом ходу они столкнулись", - рассказал сотрудник пресс-службы.Два пассажира поезда "Стриж" обратились с ушибами в медпункт вокзала, сообщили агентству в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). Инцидент произошел на первом пути, в районе улицы Земляной Вал, 29. На место происшествия отправились два восстановительных поезда. По предварительным данным, два вагона электрички сошли с рельсов.На участке Дмитровская-Царицыно остановлено движение электричек в обоих направлениях, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании. Прорабатывается временная схема движения пассажирских и пригородных поездов. На месте происшествия создан оперативный штаб. На сайте столичного управления МЧС говорится, что пассажиры были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений.



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