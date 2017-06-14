Палаты Троекуровых во дворе Госдумы отреставрируют за счет Москвы

Госдума начала подготовку к реконструкции памятника культурного наследия федерального значения "Дворец боярина Троекурова. Палаты XVI–XVII веков" (Георгиевский переулок, д. 4–6), рассказали РБК
несколько депутатов. В обновленном здании будут размещены думские комитеты по международным делам и по делам СНГ.
Трехэтажные палаты XVI–XVII веков, принадлежавшие главе Стрелецкого приказа при Петре I боярину Ивану Троекурову, были одним из самых высоких гражданских зданий петровской Москвы. Оказавшись в 1990-е годы на режимной территории Госдумы, памятник стал недоступен для осмотра
и уже много лет пустует. В 2013 году архитектурный памятник признали аварийным.
В начале 2000-х годов в Госдуме высказывалась идея использовать здание для представительских нужд парламента, разместив там комнату для переговоров
, зал для приема делегаций, музей Госдумы и ресторан, но развития идея не получила. Не были реализованы и планы правительства Москвы превратить палаты в один из музеев в составе туристско-рекреационной зоны "Золотое кольцо Москвы".
Как рассказал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сейчас ведутся консультации с правительством Москвы по реконструкции палат, которая завершится в будущем году. Если правительство Москвы возьмет памятник на баланс, здание отреставрируют за счет столичного бюджета, но так как оно находится на режимной территории, то будет использоваться Госдумой. Там будут размещены думские комитеты по международным делам и по делам СНГ. Стоимость реконструкции дворца пока неизвестна.
Между тем активист движения "Архнадзор" Андрей Новичков отмечает, что в июне 2017 года дворец был исключен из списка объектов культурного наследия федерального значения, что позволяет не согласовывать с министерством культуры некоторые вопросы реконструкции дворца. Он также обращает внимание на то, что власти столицы выделяют незначительные деньги на реставрацию памятников: если на сохранение объектов культурного наследия департамент культурного наследия Москвы выделяет около двух миллиардов рублей в год, то бюджет департамента культуры Москвы составляет 54 миллиарда рублей.
"При каждом обращении "Архнадзора" в департамент культурного наследия о необходимости реставрации объектов культурного наследия, которые находятся на балансе правительства Москвы, нам отвечают, что денег нет", — посетовал эксперт. На этом фоне решение потратить деньги из столичного бюджета на реконструкцию здания, которым будет пользоваться Дума, выглядит как минимум странно.