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Палаты Троекуровых во дворе Госдумы отреставрируют за счет Москвы
19 июня 2017 г. | Время публикации 12:30
Рубрики: Архитектура  
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commons.wikimedia.org
Госдума начала подготовку к реконструкции памятника культурного наследия федерального значения "Дворец боярина Троекурова. Палаты XVI–XVII веков" (Георгиевский переулок, д. 4–6), рассказали РБК несколько депутатов. В обновленном здании будут размещены думские комитеты по международным делам и по делам СНГ.

Трехэтажные палаты XVI–XVII веков, принадлежавшие главе Стрелецкого приказа при Петре I боярину Ивану Троекурову, были одним из самых высоких гражданских зданий петровской Москвы. Оказавшись в 1990-е годы на режимной территории Госдумы, памятник стал недоступен для осмотра и уже много лет пустует. В 2013 году архитектурный памятник признали аварийным.

В начале 2000-х годов в Госдуме высказывалась идея использовать здание для представительских нужд парламента, разместив там комнату для переговоров, зал для приема делегаций, музей Госдумы и ресторан, но развития идея не получила. Не были реализованы и планы правительства Москвы превратить палаты в один из музеев в составе туристско-рекреационной зоны "Золотое кольцо Москвы".

Как рассказал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, сейчас ведутся консультации с правительством Москвы по реконструкции палат, которая завершится в будущем году. Если правительство Моск​вы возьмет памятник на баланс, здание отреставрируют за счет столичного бюджета, но так как оно находится на режимной территории, то будет использоваться Госдумой. Там будут размещены думские комитеты по международным делам и по делам СНГ. Стоимость реконструкции дворца пока неизвестна.

Между тем активист движения "Архнадзор" Андрей Новичков отмечает, что в июне 2017 года дворец был исключен из списка объектов культурного наследия федерального значения, что позволяет не согласовывать с министерством культуры некоторые вопросы реконструкции дворца. Он также обращает внимание на то, что власти столицы выделяют незначительные деньги на реставрацию памятников: если на сохранение объектов культурного наследия департамент культурного наследия Москвы выделяет около двух миллиардов рублей в год, то бюджет департамента культуры Москвы составляет 54 миллиарда рублей.

"При каждом обращении "Архнадзора" в департамент культурного наследия о необходимости реставрации объектов культурного наследия, которые находятся на балансе правительства Москвы, нам отвечают, что денег нет", — посетовал эксперт. На этом фоне решение потратить деньги из столичного бюджета на реконструкцию здания, которым будет пользоваться Дума, выглядит как минимум странно.

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