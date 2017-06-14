Сквер в Гагаринском районе Москвы начали готовить к застройке жильем вопреки массовым протестам Общество Рубрики: Недвижимость

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Союз жителей Гагаринского района



"Строительство в данном месте также является незаконным, поскольку ГПЗУ [градостроительный план земельного участка - прим.ред.] выдан на неоформленный земельный участок без публичных слушаний", -



Сквер на улице Вавилова планируется застроить многоэтажным жильем. Жители и депутаты Гагаринского района убеждены, что нельзя увеличивать население в квартале, который и так перенаселен за счет уплотнительной застройки, проведенной ранее, говорится на



Жители района опасаются, что в случае строительства нового жилья улица Вавилова, фактически имеющая одну полосу для движения, будет перегружена дополнительным транспортом. Транзитное движение через дворы возрастет, во дворах и на газонах будут парковаться 200-300 дополнительных автомобилей. Кроме того, по оценкам жителей, ради стройки будет вырублено около 200 крепких деревьев и кустарников. Сами жители просили власти построить в районе на месте ранее снесенных пятиэтажек физкультурно-оздоровительный центр. Сквер с 50-летними липами и каштанами на улице Вавилова в Гагаринском районе Москвы начали готовить к застройке жильем. В ночь на воскресенье, 18 июня, сквер в районе дома 52 спешно огородили. Деревья вырубаются под видом сухостойных, хотя на фотографиях местных жителей в соцсетях видно, что под топор идут вполне здоровые и зеленые деревья."Строительство в данном месте также является незаконным, поскольку ГПЗУ [градостроительный план земельного участка -] выдан на неоформленный земельный участок без публичных слушаний", - пишет в Facebook-группе Гагаринского района муниципальный депутат Елена Русакова. По ее словам, ранее Совет депутатов района уже выступал против стройки, протестные письма также массово писали местные жители.Сквер на улице Вавилова планируется застроить многоэтажным жильем. Жители и депутаты Гагаринского района убеждены, что нельзя увеличивать население в квартале, который и так перенаселен за счет уплотнительной застройки, проведенной ранее, говорится на сайте Союза жителей Гагаринского района. К тому же, в техническом задании проекта не предусмотрена парковка, а мест для автомобилей на прилегающей территории нет.Жители района опасаются, что в случае строительства нового жилья улица Вавилова, фактически имеющая одну полосу для движения, будет перегружена дополнительным транспортом. Транзитное движение через дворы возрастет, во дворах и на газонах будут парковаться 200-300 дополнительных автомобилей. Кроме того, по оценкам жителей, ради стройки будет вырублено около 200 крепких деревьев и кустарников. Сами жители просили власти построить в районе на месте ранее снесенных пятиэтажек физкультурно-оздоровительный центр.



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