Обеспокоенные сносом хрущевок москвичи готовятся защищать свои дома

15 марта 2017 г. В мэрии не исключили сноса девятиэтажек вместе с хрущевками

Решение будет приниматься по конкретному кварталу, по конкретному дому, в зависимости от позиции жильцов дома. Системной задачи по сносу девятиэтажек власти не ставят.