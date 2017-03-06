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Обеспокоенные сносом хрущевок москвичи готовятся защищать свои дома
19 марта 2017 г. | Время публикации 14:33 | Последние изменения 16:12
Рубрики: Недвижимость, Общество  
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
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Moscow-Live.ru
Жители нескольких районов Москвы пытаются защитить свою собственность от сноса. За короткий промежуток времени в центре столицы появились три общественных комитета защиты хрущевок, а в Зеленограде - "совет обороны". Кроме того, как сообщает газета "Новые Известия", жильцы ряда пятиэтажных домов по Рязанскому проспекту и Зеленодольской улице объединились в движение "Право собственности".

Старшая по одному из домов на Зеленодольской улице обращалась по данному вопросу к главе управы Рязанского района Вадиму Чернышову, но получила лишь размытые ответы. "Он либо не знает, либо не уполномочен, все это "наверху решилось, мы сами узнали из телевизора", - возмущается москвичка. Примечательно, что снос затронет около полутора миллионов жителей столицы, а значит принятое решение должно было утверждаться с участием районных управлений.

При Лужкове пятиэтажные дома на Рязанском проспекте и Зеленодольской улице были отнесены к "несносимой серии": кирпичные полутораметровые стены, сухие и теплые квартиры. Среди этих домов за 10 лет появилась лишь одна высотка, которая принесла много неудобств местным жителям. "На собрании жильцов мы решили действовать сообща: выставим живую оборону против бульдозеров", - заявила жительница одного из домов. При этом законодатели дали понять бунтующим: тот, кто добровольно не съезжает - шантажирует государство.

Беспокойство москвичей вызывает и тот факт, что в законопроекте прописано: после включения дома в список под снос жильцам дадут 60 дней на то, чтобы согласиться на предложенную для переселения квартиру. Что произойдет с теми, кто не согласится - неизвестно. Недавно жильцы одного из домов проводили опрос о согласии и несогласии с переездом: лишь 20 из опрошенных 400 выразили готовность к переезду.

Отметим, что законопроект по регулированию вопросов сноса пятиэтажек, который сейчас рассматривается в Госдуме, позволит городским властям принудительно переселять жителей и компании. Начинаться все будет с решения мэрии о выводе из эксплуатации дома, попавшего в программу реновации. Затем со всеми собственниками и нанимателями квартир подписываются договоры о переходе права собственности на их имущество. Если владелец квартиры отказывается подписывать договор в течение 60 дней с момента направления предложения, то право собственности у него могут изъять в судебном порядке.
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