Обеспокоенные сносом хрущевок москвичи готовятся защищать свои дома

Жители нескольких районов Москвы пытаются защитить свою собственность от сноса. За короткий промежуток времени в центре столицы появились три общественных комитета защиты хрущевок, а в Зеленограде - "совет обороны". Кроме того, как сообщает газета "Новые Известия"
, жильцы ряда пятиэтажных домов по Рязанскому проспекту и Зеленодольской улице объединились в движение "Право собственности".
Старшая по одному из домов на Зеленодольской улице обращалась по данному вопросу к главе управы Рязанского района Вадиму Чернышову, но получила лишь размытые ответы. "Он либо не знает, либо не уполномочен, все это "наверху решилось, мы сами узнали из телевизора", - возмущается москвичка. Примечательно, что снос затронет около полутора миллионов жителей столицы, а значит принятое решение должно было утверждаться с участием районных управлений.
При Лужкове пятиэтажные дома на Рязанском проспекте и Зеленодольской улице были отнесены к "несносимой серии": кирпичные полутораметровые стены, сухие и теплые квартиры. Среди этих домов за 10 лет появилась лишь одна высотка, которая принесла много неудобств местным жителям. "На собрании жильцов мы решили действовать сообща: выставим живую оборону против бульдозеров", - заявила жительница одного из домов. При этом законодатели дали понять бунтующим: тот, кто добровольно не съезжает - шантажирует государство.
Беспокойство москвичей вызывает и тот факт, что в законопроекте прописано: после включения дома в список под снос жильцам дадут 60 дней на то, чтобы согласиться на предложенную для переселения квартиру. Что произойдет с теми, кто не согласится - неизвестно. Недавно жильцы одного из домов проводили опрос о согласии и несогласии с переездом: лишь 20 из опрошенных 400 выразили готовность к переезду.
Отметим, что законопроект по регулированию вопросов сноса пятиэтажек, который сейчас рассматривается в Госдуме, позволит городским властям принудительно
переселять жителей и компании. Начинаться все будет с решения мэрии о выводе из эксплуатации дома, попавшего в программу реновации. Затем со всеми собственниками и нанимателями квартир подписываются договоры о переходе права собственности на их имущество. Если владелец квартиры отказывается подписывать договор в течение 60 дней с момента направления предложения, то право собственности у него могут изъять в судебном порядке.