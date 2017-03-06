Московский метрополитен назвал течи на станциях обычным явлением Рубрики: Метрополитен

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В пресс-службе также уточнили, что на станциях проводится плановая работа по устранению течей. "Это обычный непрерывный процесс для любого метро в России и мире", - добавляют работники метрополитена.



Ранее телеканал



Источник телеканала в метро также рассказал, что подтопления и течи нашли на перегонах станций "Речной вокзал", "Водный стадион", "Новокузнецкая", "Театральная", "Каширская", "Кантемировская", "Парк Культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Калужская", "Новые Черёмушки", "Парк Победы", "Свиблово", "Бабушкинская" и "Комсомольская".



Экс-замглавы Главгосэкспертизы, бывший начальник комплекса тоннельных работ, почетный архитектор РФ Юрий Мельников считает, что угроза подтоплений реальна. В беседе с телеканалом



По словам архитектора, станции более глубокого заложения не входят в зону риска затопления грунтовыми водами. Строительство же на более низких уровнях обходится дороже и занимает больше времени, что тоже является одним из главных факторов проблемы.



В то же время эксперт по транспорту, профессор Московского государственного университета путей сообщения Леонид Баранов отметил, что до настоящего времени все протечки, которые появлялись, были успешно ликвидированы. "Протечки в метро бывают. Это большая неприятность, но они обычно всегда определенным образом ликвидируются. Что происходит сейчас, в конкретном случае, я сказать не могу - это нужно видеть", - говорит Баранов.



Напомним, что недавно между станциями метро "Пушкинская" и "Чеховская" произошла сильная течь, из-за которой весь пол Московское метро опровергло информацию, ранее предоставленную СМИ, что многим станциям подземки грозит подтопление. Пресс-служба метрополитена заверила в Twitter: "Сообщение о том, что станциям метро грозит подтопление, не соответствует действительности. Ни одной критичной течи, угрожающей работе столичного метро, на данный момент не зафиксировано".В пресс-службе также уточнили, что на станциях проводится плановая работа по устранению течей. "Это обычный непрерывный процесс для любого метро в России и мире", - добавляют работники метрополитена.Ранее телеканал Life передавал, что из-за таяния снега и дождей московскому метро грозит подтопление. Сообщалось, что в ходе обширной проверки ревизорами было выявлено множество подтоплений. Наиболее опасная ситуация наблюдалась на зеленой, синей и оранжевой ветках. Критическая ситуация якобы была отмечена на станции "Комсомольская": грунтовые воды заливают электроприборы, которые отвечают за движение поездов, вдобавок найдена течь на контактном рельсе в тоннеле у станции.Источник телеканала в метро также рассказал, что подтопления и течи нашли на перегонах станций "Речной вокзал", "Водный стадион", "Новокузнецкая", "Театральная", "Каширская", "Кантемировская", "Парк Культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Калужская", "Новые Черёмушки", "Парк Победы", "Свиблово", "Бабушкинская" и "Комсомольская".Экс-замглавы Главгосэкспертизы, бывший начальник комплекса тоннельных работ, почетный архитектор РФ Юрий Мельников считает, что угроза подтоплений реальна. В беседе с телеканалом "360" он заявил, что проблема вызвана недостаточным вниманием, которое уделяется строительным работам, включающим исследование почвы. "Москва очень насыщена подземными водами. Перед началом строительных работ требуется проводить геологические обследования. К сожалению, особенно в последние годы - на новых станциях - такие работы проводятся либо крайне поверхностно, либо с большим опозданием", - говорит Мельников.По словам архитектора, станции более глубокого заложения не входят в зону риска затопления грунтовыми водами. Строительство же на более низких уровнях обходится дороже и занимает больше времени, что тоже является одним из главных факторов проблемы.В то же время эксперт по транспорту, профессор Московского государственного университета путей сообщения Леонид Баранов отметил, что до настоящего времени все протечки, которые появлялись, были успешно ликвидированы. "Протечки в метро бывают. Это большая неприятность, но они обычно всегда определенным образом ликвидируются. Что происходит сейчас, в конкретном случае, я сказать не могу - это нужно видеть", - говорит Баранов.Напомним, что недавно между станциями метро "Пушкинская" и "Чеховская" произошла сильная течь, из-за которой весь пол оказался под водой . Источник в пресс-службе метро объяснил, что течь была вызвана движением грунтовых вод.



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