Московский метрополитен назвал течи на станциях обычным явлением

Московское метро опровергло информацию, ранее предоставленную СМИ, что многим станциям подземки грозит подтопление. Пресс-служба метрополитена заверила
в Twitter: "Сообщение о том, что станциям метро грозит подтопление, не соответствует действительности. Ни одной критичной течи, угрожающей работе столичного метро, на данный момент не зафиксировано".
В пресс-службе также уточнили, что на станциях проводится плановая работа по устранению течей. "Это обычный непрерывный процесс для любого метро в России и мире", - добавляют работники метрополитена.
Ранее телеканал Life
передавал, что из-за таяния снега и дождей московскому метро грозит подтопление. Сообщалось, что в ходе обширной проверки ревизорами было выявлено множество подтоплений. Наиболее опасная ситуация наблюдалась на зеленой, синей и оранжевой ветках. Критическая ситуация якобы была отмечена на станции "Комсомольская": грунтовые воды заливают электроприборы, которые отвечают за движение поездов, вдобавок найдена течь на контактном рельсе в тоннеле у станции.
Источник телеканала в метро также рассказал, что подтопления и течи нашли на перегонах станций "Речной вокзал", "Водный стадион", "Новокузнецкая", "Театральная", "Каширская", "Кантемировская", "Парк Культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Калужская", "Новые Черёмушки", "Парк Победы", "Свиблово", "Бабушкинская" и "Комсомольская".
Экс-замглавы Главгосэкспертизы, бывший начальник комплекса тоннельных работ, почетный архитектор РФ Юрий Мельников считает, что угроза подтоплений реальна. В беседе с телеканалом "360"
он заявил, что проблема
вызвана недостаточным вниманием, которое уделяется строительным работам, включающим исследование почвы. "Москва очень насыщена подземными водами. Перед началом строительных работ требуется проводить геологические обследования. К сожалению, особенно в последние годы - на новых станциях - такие работы проводятся либо крайне поверхностно, либо с большим опозданием", - говорит Мельников.
По словам архитектора, станции более глубокого заложения не входят в зону риска затопления грунтовыми водами. Строительство же на более низких уровнях обходится дороже и занимает больше времени, что тоже является одним из главных факторов проблемы.
В то же время эксперт по транспорту, профессор Московского государственного университета путей сообщения Леонид Баранов отметил, что до настоящего времени все протечки, которые появлялись, были успешно ликвидированы. "Протечки в метро бывают. Это большая неприятность, но они обычно всегда определенным образом ликвидируются. Что происходит сейчас, в конкретном случае, я сказать не могу - это нужно видеть", - говорит Баранов.
Напомним, что недавно между станциями метро "Пушкинская" и "Чеховская" произошла сильная течь, из-за которой весь пол оказался под водой
. Источник в пресс-службе метро объяснил, что течь была вызвана движением грунтовых вод.