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Ребенок утонул в колодце на территории подмосковного аэродрома
19 марта 2017 г. | Время публикации 12:40 | Последние изменения 13:08
Рубрики: Происшествия  
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На территории подмосковного аэродрома мальчик провалился в технический колодец, пытаясь достать упавшую в скважину игрушку, сообщается на сайте подмосковного управления Следственного комитета России. Прибывшим на место медикам спасти жизнь мальчику не удалось.

Об инциденте ТАСС рассказала представитель регионального управления СК Елена Фокина: "Во время слета парашютистов, их дети играли на аэродроме с летающей тарелкой. Игрушка детей упала в технический колодец. Восьмилетний сын одной из женщин пытался достать ее, упал в колодец и захлебнулся".

Как отметили в ведомстве, по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В данный момент идет разбор обстоятельств преступления и поиск виновных.
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