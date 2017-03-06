]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
марта
pda
Поиск
Архив

Спасатели вытащили из пруда провалившегося под лед рыбака
19 марта 2017 г. | Время публикации 11:42
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Столичные спасатели вытащили из Головинского пруда рыбака, который провалился под лед, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС. Мужчину передали врачам, его жизни сейчас ничего не угрожает.

"Сегодня в десяти метрах от берега на Головинском пруду провалился под лед мужчина, который занимался подледной рыбалкой. Прибывшие на место ЧП спасатели доползли до рыбака по льду, вытащили его из воды и передали бригаде скорой помощи", - сообщил собеседник агентства.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что лед в Москве стал крайне хрупким в результате потепления, и выходить на него опасно.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.03.2017   13:46
3
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 19 марта 2017 г. // Последняя новость 13:43
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>