Спасатели вытащили из пруда провалившегося под лед рыбака Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Столичные спасатели вытащили из Головинского пруда рыбака, который провалился под лед, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС. Мужчину передали врачам, его жизни сейчас ничего не угрожает.



"Сегодня в десяти метрах от берега на Головинском пруду провалился под лед мужчина, который занимался подледной рыбалкой. Прибывшие на место ЧП спасатели доползли до рыбака по льду, вытащили его из воды и передали бригаде скорой помощи", - сообщил собеседник агентства.



В ведомстве в очередной раз напомнили, что лед в Москве стал крайне хрупким в результате потепления, и выходить на него опасно.



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