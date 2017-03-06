Спасатели вытащили из пруда провалившегося под лед рыбака

Столичные спасатели вытащили из Головинского пруда рыбака, который провалился под лед, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС. Мужчину передали врачам, его жизни сейчас ничего не угрожает.
"Сегодня в десяти метрах от берега на Головинском пруду провалился под лед мужчина, который занимался подледной рыбалкой. Прибывшие на место ЧП спасатели доползли до рыбака по льду, вытащили его из воды и передали бригаде скорой помощи", - сообщил собеседник агентства.
В ведомстве в очередной раз напомнили, что лед в Москве стал крайне хрупким в результате потепления, и выходить на него опасно.