Сразу треть месячной нормы осадков может выпасть в московском регионе 20 марта Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Гидрометцентр России



Так, представитель Гидрометцентра РФ в воскресенье рассказал Следующая неделя в столичном регионе обещает быть дождливой и пасмурной. По словам синоптиков, март - месяц с наименьшим количеством осадков в году, для него не характерны затяжные дожди, однако погода с мнением экспертов соглашаться на намерена.Так, представитель Гидрометцентра РФ в воскресенье рассказал РИАМО , что 20 марта в Москве выпадет порядка 11 миллиметров осадков, а это треть месячной нормы. Собеседник агентства подчеркнул, что такая погода характерна скорее для осени. Атмосферное давление в течение недели будет сильно варьироваться, а температура сохранится на прежнем уровне: ночью ожидается около нуля, в дневные часы воздух будет прогреваться от плюс 2 до плюс 7.



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