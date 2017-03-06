Сразу треть месячной нормы осадков может выпасть в московском регионе 20 марта

Следующая неделя в столичном регионе обещает быть дождливой и пасмурной. По словам синоптиков, март - месяц с наименьшим количеством осадков в году, для него не характерны затяжные дожди, однако погода с мнением экспертов соглашаться на намерена.
Так, представитель Гидрометцентра РФ в воскресенье рассказал РИАМО
, что 20 марта в Москве выпадет порядка 11 миллиметров осадков, а это треть месячной нормы. Собеседник агентства подчеркнул, что такая погода характерна скорее для осени. Атмосферное давление в течение недели будет сильно варьироваться, а температура сохранится на прежнем уровне: ночью ожидается около нуля, в дневные часы воздух будет прогреваться от плюс 2 до плюс 7.