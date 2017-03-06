На участке Мичуринского проспекта ограничат движение до конца июня Метрополитен Рубрики: Автотранспорт

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Ограничения будут действовать круглосуточно с 19 марта по 25 июня этого года на участке Мичуринского проспекта от пересечения с улицы Никулинская до пересечения с улицей Озерная. Как пояснили в информационном центре, временные неудобства для москвичей вызваны строительством станции метро "Очаково". На участке Мичуринского проспекте с 19 марта будет ограничено движение транспорта в связи с расширением сети столичного метрополитена. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.Ограничения будут действовать круглосуточно с 19 марта по 25 июня этого года на участке Мичуринского проспекта от пересечения с улицы Никулинская до пересечения с улицей Озерная. Как пояснили в информационном центре, временные неудобства для москвичей вызваны строительством станции метро "Очаково".



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