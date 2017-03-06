]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
марта
pda
Поиск
Архив

На участке Мичуринского проспекта ограничат движение до конца июня
19 марта 2017 г. | Время публикации 13:43 | Последние изменения 13:46
Рубрики: Автотранспорт, Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
На участке Мичуринского проспекте с 19 марта будет ограничено движение транспорта в связи с расширением сети столичного метрополитена. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

Ограничения будут действовать круглосуточно с 19 марта по 25 июня этого года на участке Мичуринского проспекта от пересечения с улицы Никулинская до пересечения с улицей Озерная. Как пояснили в информационном центре, временные неудобства для москвичей вызваны строительством станции метро "Очаково".
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.03.2017   13:46
3
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 19 марта 2017 г. // Последняя новость 13:43
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>