На участке Мичуринского проспекта ограничат движение до конца июня

На участке Мичуринского проспекте с 19 марта будет ограничено движение транспорта в связи с расширением сети столичного метрополитена. Об этом сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.
Ограничения будут действовать круглосуточно с 19 марта по 25 июня этого года на участке Мичуринского проспекта от пересечения с улицы Никулинская до пересечения с улицей Озерная. Как пояснили в информационном центре, временные неудобства для москвичей вызваны строительством станции метро "Очаково".