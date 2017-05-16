Летом москвичи смогут искупаться на 12 пляжах Развлечения Рубрики: Городская инфраструктура

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В Зеленограде отдыхающих примут Школьное и Черное озера и Большой городской пруд на Центральном проспекте. В Серебряном бору разрешат плавать на пляжах 2 и 3 и на противоположном берегу Москвы-реки в Строгинской пойме. Также в списках значатся пляжи "Левобережный" и "Бич клаб", Большой Садовый пруд, Белое озеро, пруд в Тропарево и Мещерское озеро. Днем начала купального сезона неофициально считается 1 июня, но уже сейчас, как сообщили в столичном ГУ МЧС, ежедневно пробуют купаться до 25 человек. В марте сообщалось, что купальный сезон может открыться раньше из-за



В каждой зоне отдыха будут огорожены зоны для купания взрослых и детей. "Лягушатники" можно узнать по небольшому штакетному ограждению или по плотному ряду буйков, где взрослые смогут спокойно могут учить ребят плавать, глубина тут не превышает 1,2 метра. Кроме того, на официальных пляжах будут щиты с информацией для отдыхающих, медпункт и спасательный пост. А на самых оживлённых пляжах, в том числе в Строгинской пойме, будут дежурить собаки-спасатели.



Предстоящим летом москвичи смогут искупаться на 12 пляжах. Как сообщил "Российской газете" заместитель руководителя территориального органа столичного ГУ МЧС Владимир Волков, все они будут готовы принять отдыхающих 1 июня.В Зеленограде отдыхающих примут Школьное и Черное озера и Большой городской пруд на Центральном проспекте. В Серебряном бору разрешат плавать на пляжах 2 и 3 и на противоположном берегу Москвы-реки в Строгинской пойме. Также в списках значатся пляжи "Левобережный" и "Бич клаб", Большой Садовый пруд, Белое озеро, пруд в Тропарево и Мещерское озеро. Днем начала купального сезона неофициально считается 1 июня, но уже сейчас, как сообщили в столичном ГУ МЧС, ежедневно пробуют купаться до 25 человек. В марте сообщалось, что купальный сезон может открыться раньше из-за аномально теплой погоды , однако холода, продержавшийся в течение всего остатка весны, заставили отказаться от этой идеи.В каждой зоне отдыха будут огорожены зоны для купания взрослых и детей. "Лягушатники" можно узнать по небольшому штакетному ограждению или по плотному ряду буйков, где взрослые смогут спокойно могут учить ребят плавать, глубина тут не превышает 1,2 метра. Кроме того, на официальных пляжах будут щиты с информацией для отдыхающих, медпункт и спасательный пост. А на самых оживлённых пляжах, в том числе в Строгинской пойме, будут дежурить собаки-спасатели.



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