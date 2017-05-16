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В центре Москвы балкон жилого дома обрушился на тротуар
19 мая 2017 г. | Время публикации 15:51
Рубрики: Происшествия  
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На Краснопрудной улице в Красносельском районе центра Москвы днем в пятницу, 19 мая, балкон обрушился на пешеходную зону, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. В результате обрушения травмы получил один человек, о его состоянии к настоящему времени информации нет.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел по адресу улица Краснопрудная 7/9. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб временно перекрыли проход пешеходов по тротуару вблизи дома. Обстоятельства происшествия пока выясняются. По данным РИА "Новости", с фасада дома "упали фрагменты фасада". Пострадавший человек - мужчина, его сейчас осматривают врачи.

Отметим, что дом 7/9 по Краснопрудной улице представляет собой 10-этажное здание, на первом этаже которого находятся офисные помещения, а выше размещаются жилые квартиры. Поскольку это здание не попадает в программу реновации, его ожидает капитальный ремонт, причем работы по фасаду запланированы только на 2042-2044 годы.
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Пятница, 19 мая 2017 г. // Последняя новость 15:51
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