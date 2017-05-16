В центре Москвы балкон жилого дома обрушился на тротуар Рубрики: Происшествия

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По словам собеседника агентства, инцидент произошел по адресу улица Краснопрудная 7/9. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб временно перекрыли проход пешеходов по тротуару вблизи дома. Обстоятельства происшествия пока выясняются. По данным



Отметим, что дом 7/9 по Краснопрудной улице представляет собой 10-этажное здание, на первом этаже которого находятся офисные помещения, а выше размещаются жилые квартиры. Поскольку это здание не попадает в На Краснопрудной улице в Красносельском районе центра Москвы днем в пятницу, 19 мая, балкон обрушился на пешеходную зону, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. В результате обрушения травмы получил один человек, о его состоянии к настоящему времени информации нет.По словам собеседника агентства, инцидент произошел по адресу улица Краснопрудная 7/9. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб временно перекрыли проход пешеходов по тротуару вблизи дома. Обстоятельства происшествия пока выясняются. По данным РИА "Новости" , с фасада дома "упали фрагменты фасада". Пострадавший человек - мужчина, его сейчас осматривают врачи.Отметим, что дом 7/9 по Краснопрудной улице представляет собой 10-этажное здание, на первом этаже которого находятся офисные помещения, а выше размещаются жилые квартиры. Поскольку это здание не попадает в программу реновации , его ожидает капитальный ремонт, причем работы по фасаду запланированы только на 2042-2044 годы.



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