Собянин: переселение по программе реновации начнется через два-три года

18 мая 2017 г. Власти Москвы заявили о троллинге голосования по реновации в "Активном гражданине"

Глава департамента информационных технологий сообщил, что ряд голосов не прошли проверку из-за троллинга или ошибок при заполнении форм. Чиновник пояснил, что люди либо специально тестируют систему проверки данных, либо вбивают целые тексты жалоб.