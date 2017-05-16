Собянин: переселение по программе реновации начнется через два-три года

Программа реновации в Москве не затронет добротные дома, речь идет лишь о зданиях в предаварийном состоянии, заявил в интервью РИА Новости
мэр Москвы Сергей Собянин.
"Нам справиться бы с тем объемом, который есть, с теми домами, которые находятся в предаварийном состоянии — по сути дела, зачем нам в добротные дома лезть? Какой смысл в этом?" — сказал мэр, отметив, что при сносе ветхих пятиэтажных домов и развитии инфраструктуры будут учитываться интересы всех жителей района. А поправки ко второму чтению закона о реновации снимут большинство проблем, которые волнуют горожан.
Собянин также выразил уверенность, что программа реновации "поможет сократить разрыв" по обеспеченности жильем, которая в Москве составляет 18 квадратных метров на человека, тогда как в других городах — 25 или даже 28-29 "квадратов". Первая волна переселения по программе реновации может начаться в течение двух-трех лет, а пик переселения наступит примерно через десять лет. Жилье, построенное в рамках программы, будут частично выставлять на продажу, чтобы окупить программу.
При этом мэр выразил надежду на то, что затраты на строительство жилья окупятся, а фонду реновации не придется привлекать кредиты. На ранних этапах не планируется привлекать и инвесторов, у которых возникают трудности при переговорах с жителями. "У них летит экономика, сдвигаются сроки", — подчеркнул мэр, добавив, что инвесторы высказывают большую озабоченность из-за программы реновации, поскольку опасаются увеличения объемов предложения и снижения стоимости недвижимости в своих проектах.
По его словам, строительный комплекс Москвы также противился программе реновации, "пока не было принято политическое решение". При этом срок службы технических и инженерных систем сносимых домов превышен в два-три раза
, к тому же конкретные сроки эксплуатации этих домов не назывались.
"Пытались продлять сроки их эксплуатации, отмазывались всякими отговорками, что он еще постоит, мы еще подремонтируем, в то время когда все конструкции напитывались водой, потому что инженерные коммуникации были внутри панели. Отсыревшие стены давали испарения, для здоровья людей это тоже ничего хорошего не влечет. Плюс разгерметизация панелей, стыков, забитые вентиляции, полуобрушившиеся балконы и тому подобное",- добавил столичный градоначальник, подчеркнув, что говорить о качественности хрущевок "могут те, кто в них не живет". А реконструкция домов по образцу ветхих пятиэтажек в Германии, по сути, ничего не дает.
"С виду все замечательно, конструкцию укрепили, не рухнут. Но они морально как были устаревшими, так они и остались, и сегодня это не самые лучшие районы в Германии, не пользующиеся спросом. И еще немаловажное замечание. В России, в Москве строили подобные дома с гораздо худшим качеством, чем в Германии. Если в Германии еще как-то можно пройти реконструкцию дома без сноса, то в России это, мне кажется, совершенно бессмысленная затея", - заявил мэр.
Кроме того, столичный градоначальник предложил продлить сроки приватизации нежилых помещений для малого бизнеса и перенести их на новые площади при реализации программы реновации. Владельцы коммерческих помещений
смогут получить равноценное или равнозначное по площади помещение, исходя из рыночной стоимости. "Мы никого не хотим обижать, наоборот мы хотим, чтобы бизнес, который там находится на первых этажах, получил нормальную площадь для своей работы либо достойную, справедливую компенсацию", — отметил Собянин.
Он также призвал москвичей активнее участвовать в голосованиях
по программе реновации, заявив, что при низкой явке будет сложнее принять решение по конкретному дому, и его включат "во вторую-третью-десятую очередь" программы. А активное участие в голосовании, напротив, следует поощрять, включая дом в первую очередь реновации. "Не надо отсиживаться, мы не заставляем лить бетон, таскать камни, копать траншею и так далее. Просим: придите в МФЦ или "Активный гражданин", выскажите свое мнение: за или против, выскажите, это будет ваше мнение, которое будет соответствующим образом учтено обязательно", - добавил мэр.