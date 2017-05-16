Ненужные перемены в схеме движения лишат жителей Гагаринского района последних мест для парковки

Ближайшим летом на улице Коперника на юго-западе Москвы начнутся работы по реорганизации дорожного движения: будет нанесена новая разметка, установлены новые дорожные знаки, оборудованы заездные карманы на остановках. Однако грядущие изменения обеспокоили местных жителей, поскольку пространства для парковки там станет заметно меньше, а проезд по району может ощутимо затрудниться.
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"Союза жителей Гагаринского района", ранее власти уже запретили парковки возле домов на Университетском проспекте, и их жители вынуждены парковаться на улице Коперника. Ситуация усугубляется еще и тем, что на улице Коперника регулярно скапливаются автомобили посетителей Цирка на проспекте Вернадского и местного музыкального театра, а также самовольной парковкой общественного транспорта компании "Трансавтолиз".
Активисты пишут, что сейчас улица Коперника находится в стороне от основного потока, не имеет торговых центров, офисов и вполне справляется с транспортной нагрузкой. Сложившуюся схему организации движения по улице Коперника и всего квартала, по их мнению, необходимо сохранить, но при этом навести порядок с парковкой общественного транспорта. В противном случае схема движения станет настолько неудобной, что жители не смогут нормально проезжать в собственные дворы.
Между тем в столичной мэрии утверждают, что реорганизация дорожного движения на улице Коперника "обеспечит необходимую пропускную способность" и "улучшит условия движения транспорта". Возможное появление новых транспортных проблем из-за сомнительных изменений чиновники пока никак не прокомментировали.