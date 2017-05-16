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21-километровая пробка образовалась на МКАД
19 мая 2017 г. | Время публикации 09:43
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Пробка длиной в 21 километр образовалась на МКАД от Бесединского шоссе до улицы Профсоюзная, сообщает сервис "Яндекс. Пробки". По данным сервиса, на преодоления этого участка пути у водителей уйдет около часа и 13 минут. Движение осложнено проведением дорожных работ и несколькими ДТП.

Кроме того, дорожная ситуация до конца дня может осложниться в связи с потеплением и продолжением дачного сезона. По данным ЦОДД, наиболее серьезные затруднения прогнозируются с 16.00 до 20.00. Пробки затронут Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзную улицу и Рязанский проспект по направлению в область.

В вечерний час пик движение также будет затруднено на Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе, съездах с кольцевых магистралей, Третьем транспортном кольце и МКАД. Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут и сдвинуть поездки за город на внепиковые часы - после вечернего часа пик около 10 часов вечера, либо в субботу до 8.30 утра или после 12 часов дня.
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