21-километровая пробка образовалась на МКАД Рубрики: Автотранспорт

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Кроме того, дорожная ситуация до конца дня может осложниться в связи с потеплением и продолжением дачного сезона. По данным



В вечерний час пик движение также будет затруднено на Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе, съездах с кольцевых магистралей, Третьем транспортном кольце и МКАД. Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут и сдвинуть поездки за город на внепиковые часы - после вечернего часа пик около 10 часов вечера, либо в субботу до 8.30 утра или после 12 часов дня. Пробка длиной в 21 километр образовалась на МКАД от Бесединского шоссе до улицы Профсоюзная, сообщает сервис "Яндекс. Пробки" . По данным сервиса, на преодоления этого участка пути у водителей уйдет около часа и 13 минут. Движение осложнено проведением дорожных работ и несколькими ДТП.Кроме того, дорожная ситуация до конца дня может осложниться в связи с потеплением и продолжением дачного сезона. По данным ЦОДД , наиболее серьезные затруднения прогнозируются с 16.00 до 20.00. Пробки затронут Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзную улицу и Рязанский проспект по направлению в область.В вечерний час пик движение также будет затруднено на Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе, съездах с кольцевых магистралей, Третьем транспортном кольце и МКАД. Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут и сдвинуть поездки за город на внепиковые часы - после вечернего часа пик около 10 часов вечера, либо в субботу до 8.30 утра или после 12 часов дня.



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