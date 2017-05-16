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"Коммунисты России" предложили воссоздать памятник Павлику Морозову
19 мая 2017 г. | Время публикации 14:15
Рубрики: Общество  
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wikipedia.org
Партия "Коммунисты России" предложила воссоздать памятник Павлику Морозову, который стоял в посвященном ему детском парке на Красной Пресне. Об этом. Как сообщается на сайте партии, соответствующий запрос в столичную мэрию направил председатель партии Максим Сурайкин.

"Сегодня, когда практически все общество осознает полезность и позитивный опыт пионерской организации Советского Союза, пришло время восстановить справедливость и восстановить памятник убитому ребенку, одному из первых пионеров СССР,— заявил председатель партии. - Пришла пора исправить ошибки смутного времени и восстановить справедливость в отношении юного пионера, ставшего жертвой антисоветчиков. Хорошо бы также найти тех, кто разрушил памятник в 91-м году и наказать их по всей строгости".

Члены партии приурочили инициативу к 95-летию пионерской организации, которое отмечается 19 мая. Памятник Павлику Морозову появился на Красной Пресне в 1948 году и был снесен в 1991 году.
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